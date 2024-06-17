https://ria.ru/20240617/infrastruktura-1953316388.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 17.06.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура

Важный инфраструктурный объект получил повреждения в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:12

2024-06-17T08:12

2024-06-17T09:09

специальная военная операция на украине

херсонская область

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Важный инфраструктурный объект получил повреждения в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.Он написал, что поврежден "объект критической инфраструктуры и газопровод", но не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать область. Сейчас под контролем России находится 75% территории региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Российская армия наносит удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

херсонская область

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херсонская область