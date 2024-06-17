https://ria.ru/20240617/infektsiya-1953541333.html
В Дагестане около 170 пациентов с кишечной инфекцией выписали из больницы
В Дагестане около 170 пациентов с кишечной инфекцией выписали из больницы - РИА Новости, 17.06.2024
В Дагестане около 170 пациентов с кишечной инфекцией выписали из больницы
Около 170 человек, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, выписали из больницы, в стационаре на вечер вторника остаются 59... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:33
2024-06-17T23:33
2024-06-17T23:33
происшествия
буйнакск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление в буйнакске
здоровье - общество
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МАХАЧКАЛА, 17 июн — РИА Новости. Около 170 человек, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, выписали из больницы, в стационаре на вечер вторника остаются 59 пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава республики. С 7 июня жители Буйнакска стали обращаться в медучреждения города с симптомами отравления. По состоянию на 14.00 мск 15 июня был выписан 141 человек, из которых 129 – дети. "Ситуация с эпидемиологической обстановкой в Буйнакске постепенно стабилизируется. Наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества госпитализированных. Сейчас на стационарном лечении в центральной городской больнице города Буйнакска с симптомами кишечной инфекции находится 59 пациентов, 169 человек уже пролечено и выписано домой", – говорится в сообщении. Отмечается, что медработники продолжают профилактические мероприятия, включая вакцинацию от вирусного гепатита А. Участковые врачи и волонтеры Буйнакского медучилища проводят подворные обходы, в ходе которых разъясняют горожанам меры профилактики кишечных инфекций и необходимость иммунизации. Специалисты Роспотребнадзора ранее установили, что вспышка кишечной инфекции в Буйнакске произошла из-за водопроводной воды. В шести случаях у заболевших обнаружен микс кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. В связи с отравлением людей возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, на предприятии прошли обыски. По данным следствия, люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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буйнакск
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происшествия, буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление в буйнакске, здоровье - общество
Происшествия, Буйнакск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление в Буйнакске, Здоровье - Общество
В Дагестане около 170 пациентов с кишечной инфекцией выписали из больницы
В Буйнакске 169 пациентов с кишечной инфекцией выписали из больницы