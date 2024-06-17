Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане около 170 пациентов с кишечной инфекцией выписали из больницы - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/infektsiya-1953541333.html
В Дагестане около 170 пациентов с кишечной инфекцией выписали из больницы
В Дагестане около 170 пациентов с кишечной инфекцией выписали из больницы - РИА Новости, 17.06.2024
В Дагестане около 170 пациентов с кишечной инфекцией выписали из больницы
Около 170 человек, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, выписали из больницы, в стационаре на вечер вторника остаются 59... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:33
2024-06-17T23:33
происшествия
буйнакск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление в буйнакске
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 июн — РИА Новости. Около 170 человек, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, выписали из больницы, в стационаре на вечер вторника остаются 59 пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава республики. С 7 июня жители Буйнакска стали обращаться в медучреждения города с симптомами отравления. По состоянию на 14.00 мск 15 июня был выписан 141 человек, из которых 129 – дети. "Ситуация с эпидемиологической обстановкой в Буйнакске постепенно стабилизируется. Наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества госпитализированных. Сейчас на стационарном лечении в центральной городской больнице города Буйнакска с симптомами кишечной инфекции находится 59 пациентов, 169 человек уже пролечено и выписано домой", – говорится в сообщении. Отмечается, что медработники продолжают профилактические мероприятия, включая вакцинацию от вирусного гепатита А. Участковые врачи и волонтеры Буйнакского медучилища проводят подворные обходы, в ходе которых разъясняют горожанам меры профилактики кишечных инфекций и необходимость иммунизации. Специалисты Роспотребнадзора ранее установили, что вспышка кишечной инфекции в Буйнакске произошла из-за водопроводной воды. В шести случаях у заболевших обнаружен микс кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. В связи с отравлением людей возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, на предприятии прошли обыски. По данным следствия, люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953520184.html
буйнакск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_df708a353113483ab272ea5cf057c486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление в буйнакске, здоровье - общество
Происшествия, Буйнакск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление в Буйнакске, Здоровье - Общество
В Дагестане около 170 пациентов с кишечной инфекцией выписали из больницы

В Буйнакске 169 пациентов с кишечной инфекцией выписали из больницы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 июн — РИА Новости. Около 170 человек, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, выписали из больницы, в стационаре на вечер вторника остаются 59 пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
С 7 июня жители Буйнакска стали обращаться в медучреждения города с симптомами отравления. По состоянию на 14.00 мск 15 июня был выписан 141 человек, из которых 129 – дети.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году
Вчера, 14:56
"Ситуация с эпидемиологической обстановкой в Буйнакске постепенно стабилизируется. Наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества госпитализированных. Сейчас на стационарном лечении в центральной городской больнице города Буйнакска с симптомами кишечной инфекции находится 59 пациентов, 169 человек уже пролечено и выписано домой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что медработники продолжают профилактические мероприятия, включая вакцинацию от вирусного гепатита А. Участковые врачи и волонтеры Буйнакского медучилища проводят подворные обходы, в ходе которых разъясняют горожанам меры профилактики кишечных инфекций и необходимость иммунизации.
Специалисты Роспотребнадзора ранее установили, что вспышка кишечной инфекции в Буйнакске произошла из-за водопроводной воды. В шести случаях у заболевших обнаружен микс кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. В связи с отравлением людей возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, на предприятии прошли обыски. По данным следствия, люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Казани у шести человек выявили признаки ботулизма
Вчера, 20:01
 
ПроисшествияБуйнакскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое отравление в БуйнакскеЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала