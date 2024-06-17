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В Британии три компании отозвали часть продукции из-за вспышки инфекции - РИА Новости, 17.06.2024
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18:06 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/infektsiya-1953495243.html
В Британии три компании отозвали часть продукции из-за вспышки инфекции
В Британии три компании отозвали часть продукции из-за вспышки инфекции - РИА Новости, 17.06.2024
В Британии три компании отозвали часть продукции из-за вспышки инфекции
Три продовольственные компании в Великобритании отзывают часть своей продукции из супермаркетов из-за опасений, что она может содержать кишечную палочку, на... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:06
2024-06-17T18:06
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Три продовольственные компании в Великобритании отзывают часть своей продукции из супермаркетов из-за опасений, что она может содержать кишечную палочку, на фоне вспышки инфекции, сообщил в понедельник телеканал Sky News. "Три продовольственные компании отзывают продукцию из-за опасений, что она может приводить к ухудшению самочувствия людей из-за кишечной палочки", - говорится в сообщении телеканала. Как напоминает Sky News, в общей сложности было зафиксировано 211 случаев заболевания, 67 людям потребовалась госпитализация. В настоящий момент представители органов здравоохранения пытаются отследить источник вспышки инфекции, передает телеканал. Речь идет о компаниях THIS!, Greencore Group и Samworth Brothers Manton Wood, среди отозванных товаров более 60 наименований - готовые сэндвичи, салаты и роллы в лаваше, говорится в материале. Британское агентство по пищевым стандартам сообщило, что сама бактерия пока не была обнаружена в продукции этих компаний, отзыв ряда товаров является "мерой предосторожности".
https://ria.ru/20240611/infektsiya-1952203766.html
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здоровье - общество, великобритания, в мире
Здоровье - Общество, Великобритания, В мире
В Британии три компании отозвали часть продукции из-за вспышки инфекции

Три продовольственных компании в Британии отозвали свою продукцию из-за инфекции

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Три продовольственные компании в Великобритании отзывают часть своей продукции из супермаркетов из-за опасений, что она может содержать кишечную палочку, на фоне вспышки инфекции, сообщил в понедельник телеканал Sky News.
"Три продовольственные компании отзывают продукцию из-за опасений, что она может приводить к ухудшению самочувствия людей из-за кишечной палочки", - говорится в сообщении телеканала.
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Как напоминает Sky News, в общей сложности было зафиксировано 211 случаев заболевания, 67 людям потребовалась госпитализация. В настоящий момент представители органов здравоохранения пытаются отследить источник вспышки инфекции, передает телеканал.
Речь идет о компаниях THIS!, Greencore Group и Samworth Brothers Manton Wood, среди отозванных товаров более 60 наименований - готовые сэндвичи, салаты и роллы в лаваше, говорится в материале.
Британское агентство по пищевым стандартам сообщило, что сама бактерия пока не была обнаружена в продукции этих компаний, отзыв ряда товаров является "мерой предосторожности".
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