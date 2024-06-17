https://ria.ru/20240617/ikona-1953484984.html

В Москве нашли икону, спасенную из взорванного храма Христа Спасителя

В Москве нашли икону, спасенную из взорванного храма Христа Спасителя - РИА Новости, 17.06.2024

В Москве нашли икону, спасенную из взорванного храма Христа Спасителя

Икона, спасенная из взорванного храма Христа Спасителя в 1931 году, была обнаружена в московском храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:36

2024-06-17T17:36

2024-06-17T17:43

николай чудотворец

василий орлов (губернатор)

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Икона, спасенная из взорванного храма Христа Спасителя в 1931 году, была обнаружена в московском храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище, по решению патриарха Московского и всея Руси Кирилла она будет возвращена в храм Христа Спасителя, сообщили в Telegram-канале информационной службы Московской епархии. "В храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище обретена икона-список "Богоматерь Владимирская" XIX века, вывезенная во спасение из храма Христа Спасителя перед его разрушением в 1931 году. Несколько недель назад Никольский храм посетил член Патриаршей комиссии по реставрации икон протоиерей Георгий Мартынов. Научно-художественная экспертиза подтвердила, что в алтаре храма с 1933 года пребывает икона Божией Матери "Владимирская" из алтаря храма Христа Спасителя, вывезенная перед его взрывом в 1931 году. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение о необходимости возвращения святыни из "временного убежища" на историческое законное место пребывания", – говорится в сообщении.Икона, согласно сообщению, была написана в 1881 году выдающимся русским художником и педагогом Евграфом Сорокиным. В храме святителя Николая на Преображенском погосте она оказалась благодаря священнику Василию Орлову, который служил в нем настоятелем в 1920-1930 годы. До 23 июня, сообщили в информационной комиссии, икона будет доступна для поклонения верующих в Никольском храме на Преображенском кладбище, где она пребывает в настоящее время. 23 июня Русская православная церковь отмечает день Святой Троицы. "Сегодня, 17 июня, в 19.00 в храме будет совершен акафист перед этим образом. Приход приглашает на проводы иконы всех желающих", – заключили в информслужбе епархии.

https://ria.ru/20240603/ikona-1880761350.html

https://ria.ru/20120614/673149473.html

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николай чудотворец, василий орлов (губернатор), русская православная церковь, москва