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В Москве нашли икону, спасенную из взорванного храма Христа Спасителя - РИА Новости, 17.06.2024
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17:36 17.06.2024 (обновлено: 17:43 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/ikona-1953484984.html
В Москве нашли икону, спасенную из взорванного храма Христа Спасителя
В Москве нашли икону, спасенную из взорванного храма Христа Спасителя - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве нашли икону, спасенную из взорванного храма Христа Спасителя
Икона, спасенная из взорванного храма Христа Спасителя в 1931 году, была обнаружена в московском храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:36
2024-06-17T17:43
николай чудотворец
василий орлов (губернатор)
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Икона, спасенная из взорванного храма Христа Спасителя в 1931 году, была обнаружена в московском храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище, по решению патриарха Московского и всея Руси Кирилла она будет возвращена в храм Христа Спасителя, сообщили в Telegram-канале информационной службы Московской епархии. "В храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище обретена икона-список "Богоматерь Владимирская" XIX века, вывезенная во спасение из храма Христа Спасителя перед его разрушением в 1931 году. Несколько недель назад Никольский храм посетил член Патриаршей комиссии по реставрации икон протоиерей Георгий Мартынов. Научно-художественная экспертиза подтвердила, что в алтаре храма с 1933 года пребывает икона Божией Матери "Владимирская" из алтаря храма Христа Спасителя, вывезенная перед его взрывом в 1931 году. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение о необходимости возвращения святыни из "временного убежища" на историческое законное место пребывания", – говорится в сообщении.Икона, согласно сообщению, была написана в 1881 году выдающимся русским художником и педагогом Евграфом Сорокиным. В храме святителя Николая на Преображенском погосте она оказалась благодаря священнику Василию Орлову, который служил в нем настоятелем в 1920-1930 годы. До 23 июня, сообщили в информационной комиссии, икона будет доступна для поклонения верующих в Никольском храме на Преображенском кладбище, где она пребывает в настоящее время. 23 июня Русская православная церковь отмечает день Святой Троицы. "Сегодня, 17 июня, в 19.00 в храме будет совершен акафист перед этим образом. Приход приглашает на проводы иконы всех желающих", – заключили в информслужбе епархии.
https://ria.ru/20240603/ikona-1880761350.html
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николай чудотворец, василий орлов (губернатор), русская православная церковь, москва
Николай Чудотворец, Василий Орлов (губернатор), Русская православная церковь, Москва
В Москве нашли икону, спасенную из взорванного храма Христа Спасителя

Икону, спасенную из взорванного храма Христа Спасителя, вернут в храм

© Фото : Информационная служба Московской епархии/TelegramИкона-список "Богоматерь Владимирская" XIX века, вывезенная во спасение из Храма Христа Спасителя перед его разрушением в 1931 году
Икона-список Богоматерь Владимирская XIX века, вывезенная во спасение из Храма Христа Спасителя перед его разрушением в 1931 году - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Информационная служба Московской епархии/Telegram
Икона-список "Богоматерь Владимирская" XIX века, вывезенная во спасение из Храма Христа Спасителя перед его разрушением в 1931 году
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Икона, спасенная из взорванного храма Христа Спасителя в 1931 году, была обнаружена в московском храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище, по решению патриарха Московского и всея Руси Кирилла она будет возвращена в храм Христа Спасителя, сообщили в Telegram-канале информационной службы Московской епархии.
"В храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище обретена икона-список "Богоматерь Владимирская" XIX века, вывезенная во спасение из храма Христа Спасителя перед его разрушением в 1931 году. Несколько недель назад Никольский храм посетил член Патриаршей комиссии по реставрации икон протоиерей Георгий Мартынов. Научно-художественная экспертиза подтвердила, что в алтаре храма с 1933 года пребывает икона Божией Матери "Владимирская" из алтаря храма Христа Спасителя, вывезенная перед его взрывом в 1931 году. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение о необходимости возвращения святыни из "временного убежища" на историческое законное место пребывания", – говорится в сообщении.
Икона Богоматерь Владимирская - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
День Владимирской иконы Божией Матери: история и значение праздника
3 июня, 11:19
Икона, согласно сообщению, была написана в 1881 году выдающимся русским художником и педагогом Евграфом Сорокиным. В храме святителя Николая на Преображенском погосте она оказалась благодаря священнику Василию Орлову, который служил в нем настоятелем в 1920-1930 годы.
До 23 июня, сообщили в информационной комиссии, икона будет доступна для поклонения верующих в Никольском храме на Преображенском кладбище, где она пребывает в настоящее время. 23 июня Русская православная церковь отмечает день Святой Троицы.
"Сегодня, 17 июня, в 19.00 в храме будет совершен акафист перед этим образом. Приход приглашает на проводы иконы всех желающих", – заключили в информслужбе епархии.
Вид на ночную Москву с крыши Дома на набережной - РИА Новости, 1920, 14.06.2012
Храм Христа Спасителя: снос и история возрождения. Справка
14 июня 2012, 16:17
 
Николай ЧудотворецВасилий Орлов (губернатор)Русская православная церковьМосква
 
 
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