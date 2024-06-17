В Москве нашли икону, спасенную из взорванного храма Христа Спасителя
Икону, спасенную из взорванного храма Христа Спасителя, вернут в храм
© Фото : Информационная служба Московской епархии/TelegramИкона-список "Богоматерь Владимирская" XIX века, вывезенная во спасение из Храма Христа Спасителя перед его разрушением в 1931 году
Икона-список "Богоматерь Владимирская" XIX века, вывезенная во спасение из Храма Христа Спасителя перед его разрушением в 1931 году
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Икона, спасенная из взорванного храма Христа Спасителя в 1931 году, была обнаружена в московском храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище, по решению патриарха Московского и всея Руси Кирилла она будет возвращена в храм Христа Спасителя, сообщили в Telegram-канале информационной службы Московской епархии.
"В храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище обретена икона-список "Богоматерь Владимирская" XIX века, вывезенная во спасение из храма Христа Спасителя перед его разрушением в 1931 году. Несколько недель назад Никольский храм посетил член Патриаршей комиссии по реставрации икон протоиерей Георгий Мартынов. Научно-художественная экспертиза подтвердила, что в алтаре храма с 1933 года пребывает икона Божией Матери "Владимирская" из алтаря храма Христа Спасителя, вывезенная перед его взрывом в 1931 году. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение о необходимости возвращения святыни из "временного убежища" на историческое законное место пребывания", – говорится в сообщении.
Икона, согласно сообщению, была написана в 1881 году выдающимся русским художником и педагогом Евграфом Сорокиным. В храме святителя Николая на Преображенском погосте она оказалась благодаря священнику Василию Орлову, который служил в нем настоятелем в 1920-1930 годы.
До 23 июня, сообщили в информационной комиссии, икона будет доступна для поклонения верующих в Никольском храме на Преображенском кладбище, где она пребывает в настоящее время. 23 июня Русская православная церковь отмечает день Святой Троицы.
"Сегодня, 17 июня, в 19.00 в храме будет совершен акафист перед этим образом. Приход приглашает на проводы иконы всех желающих", – заключили в информслужбе епархии.
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