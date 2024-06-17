https://ria.ru/20240617/ifop-1953434689.html

Опрос показал, сколько французов готовы голосовать за Макрона

Опрос показал, сколько французов готовы голосовать за Макрона - РИА Новости, 17.06.2024

Опрос показал, сколько французов готовы голосовать за Макрона

Более трети жителей Франции (35%) готовы голосовать на грядущих выборах за правую партию "Национальное объединение" (RN), которую в нижней палате парламента... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:24

2024-06-17T15:24

2024-06-17T15:24

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европарламент

выборы в европарламент — 2024

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ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Более трети жителей Франции (35%) готовы голосовать на грядущих выборах за правую партию "Национальное объединение" (RN), которую в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен, в то время как президентскую коалицию поддерживают только 19%, следует из результатов опроса Французского института общественного мнения (Ifop). "Национальное объединение" занимает лидирующую позицию (за неё намерены голосовать 35%)… Президентское большинство, похоже, находится в затруднительном положении (19%)", - говорится в сообщении на сайте Ifop. Респондентам задали вопрос, за кандидата какой партии они проголосовали бы с большей вероятностью. По результатам исследования, 35% опрошенных готовы отдать голос за RN. Второе место занял вновь образованный партиями левых, социалистов и экологов "Национальный фронт", его поддерживают 26% избирателей. Коалиция президента Эммануэля Макрона находится только на третьем месте с 19% голосов. Кроме того, еще 7% выразили намерение голосовать за партию республиканцев, с которыми RN ранее заключила соглашение. Партии поделили избирательные округа, в 70 из них они не будут выставлять кандидатов друг против друга. Опрос проводился онлайн 13-14 июня среди 1 114 жителей Франции старше 18 лет и зарегистрированных в избирательных списках. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1 пункта. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. До роспуска парламента RN в нем представляли 88 депутатов, коалицию левых LFI-Nupes - 75 парламентариев. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию - 320. Еще семь парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии.

https://ria.ru/20240605/le-pen-1950777369.html

https://ria.ru/20240617/es-1953394066.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, марин, европарламент, выборы в европарламент — 2024