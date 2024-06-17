https://ria.ru/20240617/gosduma-1953409436.html

Комитет Госдумы поддержал проект о расширении прогрессивной шкалы НДФЛ

Комитет Госдумы поддержал проект о расширении прогрессивной шкалы НДФЛ - РИА Новости, 17.06.2024

Комитет Госдумы поддержал проект о расширении прогрессивной шкалы НДФЛ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:52

2024-06-17T13:52

2024-06-17T14:04

экономика

россия

михаил мишустин

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета. Он направлен на выстраивание более справедливой и более сбалансированной налоговой системы, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках этих изменений предлагается расширить прогрессивную шкалу НДФЛ. Причем был выработал подход, при котором она не коснётся 97% работающего населения, отмечал министр финансов Антон Силуанов. Согласно этой шкале, существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она будет плавно повышаться: до 15% на доход до 5 миллионов в год, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. Изменения по НДФЛ не коснутся денежного довольствия и иных выплат участников специальной военной операции. Для самозанятых также ничего не меняется, действующие сейчас ставки налога на профессиональный доход сохраняются. Законопроектом также увеличивается до 450 тысяч с 350 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. И вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка - до 2 800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – до 6 000 рублей. А для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится налоговый вычет в размере 6 000 рублей. Ставка налога на доходы граждан от реализации имущества сохраняется на уровне 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, а свыше этой суммы повышается до 15%. А россияне, владеющие контролируемыми иностранными компаниями и выбравшие уплату НДФЛ в фиксированном размере 5 миллионов рублей, будут уплачивать его теперь за каждую компанию. Также предусмотрен переход на уплату госпошлины за госрегистрацию прав собственности на дорогую недвижимость от фиксированного размера к проценту от цены сделки. Кроме того, порог упрощенной системы налогообложения увеличивается по доходам до 450 миллионов рублей, по основным средствам - до 200 миллионов рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей. А для плательщиков, готовых отказаться от дробления бизнеса с 2025 года, предусмотрена амнистия: неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы взиматься не будут. Единый же тариф страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях снижается с 15% до 7,6%. Помимо этого, ставка налога на прибыль организаций повышается с 20% до 25%. При этом сохраняется "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства, и на федеральном уровне вводится инвествычет. Одновременно повышается НДПИ при добыче алмазов, золота, железной и некоторых других видов руд, калийных солей, а также вводятся акцизы на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания, на фармацевтическую субстанцию этилового спирта, на приобретение газа для производства аммиака.

https://ria.ru/20240523/volodin-1947822202.html

https://radiosputnik.ru/20240602/ndfl-1949995314.html

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экономика, россия, михаил мишустин, антон силуанов, госдума рф