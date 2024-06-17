https://ria.ru/20240617/gladkov-1953435251.html

Три человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского села

Три человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского села - РИА Новости, 17.06.2024

Три человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского села

Три человека пострадали при обстреле ВСУ приграничного села Гора-Подол в Белгородской области, они самостоятельно обратились в районную больницу, где им оказали РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:26

2024-06-17T15:26

2024-06-17T15:34

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при обстреле ВСУ приграничного села Гора-Подол в Белгородской области, они самостоятельно обратились в районную больницу, где им оказали помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — сообщил Гладков.Гладков добавил, что при обстреле в селе были выбиты стёкла в четырех квартирах двух многоквартирных домов. Кроме того, в пяти частных домах есть повреждения — выбиты окна, посечены кровля, фасады, заборы и надворные постройки. Есть повреждения и в социальном объекте и административном здании — повреждены входные группы и остекление.

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков