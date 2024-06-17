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Три человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского села
Три человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского села - РИА Новости, 17.06.2024
Три человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского села
Три человека пострадали при обстреле ВСУ приграничного села Гора-Подол в Белгородской области, они самостоятельно обратились в районную больницу, где им оказали РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:26
2024-06-17T15:26
2024-06-17T15:34
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при обстреле ВСУ приграничного села Гора-Подол в Белгородской области, они самостоятельно обратились в районную больницу, где им оказали помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — сообщил Гладков.Гладков добавил, что при обстреле в селе были выбиты стёкла в четырех квартирах двух многоквартирных домов. Кроме того, в пяти частных домах есть повреждения — выбиты окна, посечены кровля, фасады, заборы и надворные постройки. Есть повреждения и в социальном объекте и административном здании — повреждены входные группы и остекление.
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Три человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского села
При обстреле ВСУ села Гора-Подол в Белгородской области пострадали три человека