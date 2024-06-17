https://ria.ru/20240617/gladkov-1953427844.html
Гладков: Белгородская область — лучшая по реализации молодежной политики
Гладков: Белгородская область — лучшая по реализации молодежной политики - РИА Новости, 17.06.2024
Гладков: Белгородская область — лучшая по реализации молодежной политики
Белгородская область по итогам мониторинга Росмолодежи вновь признана лучшей в России по реализации молодежной политики среди регионов с численностью молодого... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:04
2024-06-17T15:04
2024-06-17T15:04
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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БЕЛГОРОД, 17 июн – РИА Новости. Белгородская область по итогам мониторинга Росмолодежи вновь признана лучшей в России по реализации молодежной политики среди регионов с численностью молодого населения до 500 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Раз в год комиссия Росмолодёжи оценивает более ста показателей, которые влияют на развитие молодого поколения в стране. Белгородская область сохранила свои позиции и вновь стала первой в группе регионов с численностью молодого населения от 200 до 500 тысяч человек. Второе место заняла Тульская область, третье – Ярославская. "Росмолодёжь по итогам 2023-го года признала Белгородскую область лучшим регионом с количеством молодых людей до 500 тысяч, проживающих в регионе. И надеюсь, что те мероприятия, которые мы запланировали в 2024-м году, также успешно выполним", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба региона. Глава региона отметил, что наиболее высокую оценку получило добровольческое движение области, системная работа по военно-патриотическому воспитанию (масштабирование военно-исторических сборов "Армата", которые являются одной из лучших практик патриотического воспитания молодёжи в стране, открытие регионального и муниципальных Центров "ВОИН"), реализация инфраструктурных проектов (обновление Старооскольского Центра молодёжных инициатив в рамках комплексной программы Росмолодёжи "Регион для молодых", открытие тринадцати Добро.Центров в муниципальных образованиях и вузах). Мониторинг эффективности реализации молодёжной политики в субъектах России даёт возможность оценить комплексность развития этого направления в регионе, а также помогает определить точки роста в реализации государственной молодежной политики. Рейтинг выстраивается в зависимости от количества баллов, полученных по результатам оценки каждой из трех частей мониторинга. Всего в мониторинге 145 критериев.
https://ria.ru/20240404/parki-1937785141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вячеслав гладков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
БЕЛГОРОД, 17 июн – РИА Новости. Белгородская область по итогам мониторинга Росмолодежи вновь признана лучшей в России по реализации молодежной политики среди регионов с численностью молодого населения до 500 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Раз в год комиссия Росмолодёжи оценивает более ста показателей, которые влияют на развитие молодого поколения в стране. Белгородская область сохранила свои позиции и вновь стала первой в группе регионов с численностью молодого населения от 200 до 500 тысяч человек. Второе место заняла Тульская область
, третье – Ярославская.
"Росмолодёжь
по итогам 2023-го года признала Белгородскую область лучшим регионом с количеством молодых людей до 500 тысяч, проживающих в регионе. И надеюсь, что те мероприятия, которые мы запланировали в 2024-м году, также успешно выполним", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба региона.
Глава региона отметил, что наиболее высокую оценку получило добровольческое движение области, системная работа по военно-патриотическому воспитанию (масштабирование военно-исторических сборов "Армата", которые являются одной из лучших практик патриотического воспитания молодёжи в стране, открытие регионального и муниципальных Центров "ВОИН"), реализация инфраструктурных проектов (обновление Старооскольского Центра молодёжных инициатив в рамках комплексной программы Росмолодёжи "Регион для молодых", открытие тринадцати Добро.Центров в муниципальных образованиях и вузах).
Мониторинг эффективности реализации молодёжной политики в субъектах России даёт возможность оценить комплексность развития этого направления в регионе, а также помогает определить точки роста в реализации государственной молодежной политики. Рейтинг выстраивается в зависимости от количества баллов, полученных по результатам оценки каждой из трех частей мониторинга. Всего в мониторинге 145 критериев.