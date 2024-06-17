Тегеран и Кабул обсудили сотрудничество и ситуацию в Газе
Исполняющие обязанности главы МИД Ирана и Афганистана обсудили ситуацию в Газе
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Исполняющие обязанности министров иностранных дел Ирана и Афганистана Али Багери Кяни и Амир Хан Моттаки, являющийся представителем движения "Талибан"*, в ходе телефонного разговора они обсудили сотрудничество Тегерана и Кабула, а также ситуацию в секторе Газа, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство в официальном Telegram-канале.
"И. о. министра иностранных дел Али Багери в ходе телефонного разговора... обсудил с и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки двустороннее сотрудничество, а также последние события, связанные с войной в Газе и преступлениями израильского режима", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Иранский дипломат подчеркнул, что исламским странам, в особенности Организации исламского сотрудничества, необходимо оказать давление на Израиль для урегулирования кризиса в Газе.
И.о. МИД Ирана также отметил стремление Тегерана помочь Кабулу преодолеть существующие вызовы и как можно скорее достичь прогресса и выразил готовность иранской стороны к сотрудничеству с Афганистаном в различных сферах.
Восьмого июня в Тегеране прошла вторая четырехсторонняя встреча Региональной контактной группы по Афганистану с участием представителей Ирана, Пакистана, Индии и России. На встрече прорабатывались общие подходы стран-участниц к предстоящей 30 июня – 1 июля в Дохе третьей встрече руководства секретариата ООН со спецпредставителями по Афганистану.
По информации агентства IRNA, встреча подобного формата проводится во второй раз. Впервые она прошла в первом квартале 2024 года в Кабуле по инициативе Ирана, в ней приняли участие специальные представители и послы стран региона и государств-соседей Афганистана.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность