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Тегеран и Кабул обсудили сотрудничество и ситуацию в Газе - РИА Новости, 17.06.2024
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12:48 17.06.2024 (обновлено: 12:50 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/gaza-1953392268.html
Тегеран и Кабул обсудили сотрудничество и ситуацию в Газе
Тегеран и Кабул обсудили сотрудничество и ситуацию в Газе - РИА Новости, 17.06.2024
Тегеран и Кабул обсудили сотрудничество и ситуацию в Газе
Исполняющие обязанности министров иностранных дел Ирана и Афганистана Али Багери Кяни и Амир Хан Моттаки, являющийся представителем движения "Талибан"*, в ходе... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:48
2024-06-17T12:50
афганистан
иран
тегеран (город)
оон
талибан
организация исламского сотрудничества
в мире
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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Исполняющие обязанности министров иностранных дел Ирана и Афганистана Али Багери Кяни и Амир Хан Моттаки, являющийся представителем движения "Талибан"*, в ходе телефонного разговора они обсудили сотрудничество Тегерана и Кабула, а также ситуацию в секторе Газа, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство в официальном Telegram-канале."И. о. министра иностранных дел Али Багери в ходе телефонного разговора... обсудил с и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки двустороннее сотрудничество, а также последние события, связанные с войной в Газе и преступлениями израильского режима", - говорится в сообщении МИД Ирана. Иранский дипломат подчеркнул, что исламским странам, в особенности Организации исламского сотрудничества, необходимо оказать давление на Израиль для урегулирования кризиса в Газе. И.о. МИД Ирана также отметил стремление Тегерана помочь Кабулу преодолеть существующие вызовы и как можно скорее достичь прогресса и выразил готовность иранской стороны к сотрудничеству с Афганистаном в различных сферах. Восьмого июня в Тегеране прошла вторая четырехсторонняя встреча Региональной контактной группы по Афганистану с участием представителей Ирана, Пакистана, Индии и России. На встрече прорабатывались общие подходы стран-участниц к предстоящей 30 июня – 1 июля в Дохе третьей встрече руководства секретариата ООН со спецпредставителями по Афганистану. По информации агентства IRNA, встреча подобного формата проводится во второй раз. Впервые она прошла в первом квартале 2024 года в Кабуле по инициативе Ирана, в ней приняли участие специальные представители и послы стран региона и государств-соседей Афганистана.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240616/gaza-1953262095.html
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афганистан
иран
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афганистан, иран, тегеран (город), оон, талибан, организация исламского сотрудничества, в мире
Афганистан, Иран, Тегеран (город), ООН, Талибан, Организация исламского сотрудничества, В мире
Тегеран и Кабул обсудили сотрудничество и ситуацию в Газе

Исполняющие обязанности главы МИД Ирана и Афганистана обсудили ситуацию в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Исполняющие обязанности министров иностранных дел Ирана и Афганистана Али Багери Кяни и Амир Хан Моттаки, являющийся представителем движения "Талибан"*, в ходе телефонного разговора они обсудили сотрудничество Тегерана и Кабула, а также ситуацию в секторе Газа, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство в официальном Telegram-канале.
"И. о. министра иностранных дел Али Багери в ходе телефонного разговора... обсудил с и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки двустороннее сотрудничество, а также последние события, связанные с войной в Газе и преступлениями израильского режима", - говорится в сообщении МИД Ирана.
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Иранский дипломат подчеркнул, что исламским странам, в особенности Организации исламского сотрудничества, необходимо оказать давление на Израиль для урегулирования кризиса в Газе.
И.о. МИД Ирана также отметил стремление Тегерана помочь Кабулу преодолеть существующие вызовы и как можно скорее достичь прогресса и выразил готовность иранской стороны к сотрудничеству с Афганистаном в различных сферах.
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Восьмого июня в Тегеране прошла вторая четырехсторонняя встреча Региональной контактной группы по Афганистану с участием представителей Ирана, Пакистана, Индии и России. На встрече прорабатывались общие подходы стран-участниц к предстоящей 30 июня – 1 июля в Дохе третьей встрече руководства секретариата ООН со спецпредставителями по Афганистану.
По информации агентства IRNA, встреча подобного формата проводится во второй раз. Впервые она прошла в первом квартале 2024 года в Кабуле по инициативе Ирана, в ней приняли участие специальные представители и послы стран региона и государств-соседей Афганистана.
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АфганистанИранТегеран (город)ООНТалибанОрганизация исламского сотрудничестваВ мире
 
 
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