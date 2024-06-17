https://ria.ru/20240617/frantsiya-1953458163.html

Во Франции началась кампания перед выборами в парламент

Во Франции началась кампания перед выборами в парламент - РИА Новости, 17.06.2024

Во Франции началась кампания перед выборами в парламент

Во Франции на фоне кризиса партии президента Эммануэля Макрона стартовала кампания перед внеочередными выборами в парламент, которая может принести историческую РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:26

2024-06-17T16:26

2024-06-17T16:26

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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Во Франции на фоне кризиса партии президента Эммануэля Макрона стартовала кампания перед внеочередными выборами в парламент, которая может принести историческую победу правой партии Марин Ле Пен. На выборах в Европарламент 9 июня во Франции ее партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. После болезненного поражения Макрон ко всеобщему удивлению объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, где у президента после его переизбрания в 2022 году уже не было абсолютного большинства. Вечером в воскресенье префектуры зарегистрировали кандидатов в депутаты во всех 577 избирательных округах. Основной интригой внеочередных выборов является возможная победа "Национального объединения". Для Франции, где долгое время было невозможно помыслить о приходе к власти крайне правых, а на президентских выборах 2017 и 2022 годов избиратели голосовали не "за" Макрона, а "против" Ле Пен, это станет историческим моментом. Сама она сейчас продолжает занимать должность регионального советника департамента Па-де-Кале, депутатом от которого она была избрана в 2017 году. В сентябре 2021 года Ле Пен ушла с поста президента партии "Национальное объединение", объяснив это необходимостью подготовки к избирательной кампании на президентских выборах 2022 года. Сейчас партию формально возглавляет 28-летний Жордан Барделла, однако Ле Пен остается "серым кардиналом". Если "Национальное объединение" получит относительное большинство мест в парламенте, Макрону придется назначить премьер-министром ее лидера, то есть Барделла. В истории Пятой республики так называемое "правительство сожительства" существовало лишь три раза: дважды при Франсуа Миттеране и потом при Жаке Шираке. Как пишет издание Monde, большинство вопросов тогда будет отдано в ведение премьера и его кабмина, а президент окажется на вторых ролях. Выборы пройдут в два тура: 30 июня и 7 июля. В преддверии голосования политические силы во Франции объявили о создании прежде не вообразимых коалиций, чтобы "создать препятствие" макронистам. Так, Барделла сообщил, что договорился о поддержке партии республиканцев (LR), что позже подтвердил ее лидер Эрик Сьотти. Объявление чуть не стоило ему места в партии, он подвергся критике однопартийцев, попытавшихся добиться его исключения. В итоге "Национальное объединение" и республиканцы договорились не выставлять своих кандидатов друг против друга. В 70 из 577 избирательных округов они выдвинут единого кандидата. Левые – Социалистическая партия (PS), Коммунистическая партия (PCF), "Европа экология зеленые" (EEVL) и "Непокорившаяся Франция" (LFI) - в первом туре выборов также представят единого кандидата в каждом избирательном округе, создав единый "Народный фронт". Создание этой коалиции было скептически расценено СМИ, указывающими на существенные разногласия между партиями по ряду вопросов. Таким образом, на выборы идут три основных блока: правые и республиканцы, коалиция левых, которым опросы прочат крепкое второе место, и президентская коалиция из партии "Возрождение" (Renaissance), центристов из "Демократического движения" (Modem) и "Горизонтов" (Horizons) бывшего премьера Эдуара Филиппа. Согласно последним опросам, "Национально объединение" поддерживают 33% избирателей, левых – 25% человек, коалицию президента – 20% опрошенных. Как заявил в понедельник премьер Франции Габриэль Атталь, в более чем 60 избирательных округах президентская коалиция вообще не станет выдвигать своих кандидатов, опасаясь крайне низких результатов. Макрон неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку "ни при каком результате выборов". По мнению президента, конституцией ему дано право занимать пост главы государства в течение 5 лет, и он планирует оставаться в этом кресле до истечения своего второго мандата в 2027 году. При этом согласно последним опросам, его рейтинг достиг самой низкой отметки с момента кризиса "желтых жилетов" в 2018-2019 годах. Тогда поддержка президента рухнула до 23%, сейчас положительно о его работе высказались лишь 24% избирателей. Как сообщали СМИ, союзники Макрона в ЕС и НАТО не поняли его решение о досрочных выборах и даже задались вопросом, "в своем ли он уме". Проводить выборы в парламент в преддверии ежегодного саммита НАТО им показалось крайне опасным, а возможный приход к власти во Франции правых был расценен как "риск для всей Европы". Позиция в вопросе конфликта на Украине гораздо более сдержана, чем провоенные выпады Макрона, стремящегося запугать французов "российского угрозой" и тем самым отвлечь внимание от внутренних проблем в стране: бюджетного дефицита, падения покупательной способности, инфляции, нехватки врачей и учителей, роста преступности и нелегальной иммиграции. Согласно опросам, именно эти проблемы волнуют французов в первую очередь. В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. Из них 539 представляют метрополию, 27 – заморские территории, 11 – французов, проживающих за рубежом. Обычно выборы проходят раз в пять лет после смены президента. До роспуска парламента RN в нем представляли 88 депутатов, республиканцев – 61 депутат, коалицию левых – 149 человек (из них LFI-Nupes - 75 парламентариев), оппозиционную фракцию LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) – 22 депутата. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию - 320. Еще семь парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии. Абсолютным большинством в парламенте считаются 289 депутатов.

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