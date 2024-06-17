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Суд заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об армии - РИА Новости, 17.06.2024
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13:01 17.06.2024 (обновлено: 13:05 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/fomina-1953395357.html
Суд заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об армии
Суд заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об армии - РИА Новости, 17.06.2024
Суд заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об армии
Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, сообщается на портале судов общей... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:01
2024-06-17T13:05
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Фоминой Е.Г.", - сказано в картотеке. Ей вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее МВД России объявило в розыск Фомину.* Внесен в реестр иноагентов
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об армии

Суд заочно арестовал экс-журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя" Фомину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Фоминой Е.Г.", - сказано в картотеке.
Ей вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ), по которой грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее МВД России объявило в розыск Фомину.
* Внесен в реестр иноагентов
Андрей Серафимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Сотрудничавшего со СМИ-иноагентами журналиста Серафимова объявили в розыск
12 января, 11:58
 
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