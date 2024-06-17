https://ria.ru/20240617/fomina-1953395357.html

Суд заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об армии

Суд заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об армии - РИА Новости, 17.06.2024

Суд заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об армии

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, сообщается на портале судов общей... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:01

2024-06-17T13:01

2024-06-17T13:05

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Фоминой Е.Г.", - сказано в картотеке. Ей вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее МВД России объявило в розыск Фомину.* Внесен в реестр иноагентов

https://ria.ru/20240112/serafimov-1920893531.html

россия

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва