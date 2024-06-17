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Суд заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об армии
Суд заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об армии - РИА Новости, 17.06.2024
Суд заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об армии
Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, сообщается на портале судов общей... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:01
2024-06-17T13:01
2024-06-17T13:05
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Фоминой Е.Г.", - сказано в картотеке. Ей вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее МВД России объявило в розыск Фомину.* Внесен в реестр иноагентов
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об армии
Суд заочно арестовал экс-журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя" Фомину
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Фоминой Е.Г.", - сказано в картотеке.
Ей вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ), по которой грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее МВД России объявило в розыск Фомину.
* Внесен в реестр иноагентов