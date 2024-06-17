https://ria.ru/20240617/evlash-1953393121.html

На Украине не ожидают быстрого эффекта от поставок F-16

На Украине не ожидают быстрого эффекта от поставок F-16 - РИА Новости, 17.06.2024

На Украине не ожидают быстрого эффекта от поставок F-16

Быстрого эффекта от поставок Украине истребителей F-16 не стоит ожидать, поскольку летчики должны освоиться в воздушном пространстве, заявил в понедельник... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:50

2024-06-17T12:50

2024-06-17T12:53

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вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Быстрого эффекта от поставок Украине истребителей F-16 не стоит ожидать, поскольку летчики должны освоиться в воздушном пространстве, заявил в понедельник представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телеканала "Рада".Владимир Зеленский 13 июня заявлял, что США передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят "эскадрильи истребителей", куда войдут не только F-16, но и другие самолеты. "Цели (применения истребителей F-16 – ред.) будет определять руководство, но необходимо также понимать, что быстрого эффекта ожидать не стоит. Поскольку летчики должны освоиться в воздушном пространстве Украины, потому что выполнение боевых задач несколько отличается от учебно-тренировочных полетов", - сказал Евлаш в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что Украина не получит сразу большое количество истребителей, чтобы эффективно выполнять задачи. "Мы понимаем, что мы будем получать F-16 постепенно. Конечно, чтобы эффективно выполнять задания разной сложности, нам надо много таких самолетов. Конечно, все зависит от того, какое количество и какой модификации они будут поставлены на Украину", - подытожил Евлаш. В минобороны Нидерландов на прошлой неделе сообщили, что поставят Украине первые истребители F-16 после окончания лета. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240315/istrebitel-1932920003.html

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943312888.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16