https://ria.ru/20240617/erdogan-1953471021.html

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела, заявили в Кремле

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2024

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела, заявили в Кремле

Обстоятельная двусторонняя встреча лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана назрела, это понимают и в Москве, и в Анкаре, если Эрдоган примет... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:03

2024-06-17T17:03

2024-06-17T17:03

россия

турция

владимир путин

политика

реджеп тайип эрдоган

юрий ушаков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обстоятельная двусторонняя встреча лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана назрела, это понимают и в Москве, и в Анкаре, если Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Астане, Кремль будет обсуждать возможность проведения такой встречи "на полях" мероприятия, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Он напомнил, что президент РФ на прошлой неделе встречался с министром иностранных дел Турции. "Вопрос о возможной встречи Путина с Эрдоганом обсуждался, потому что сам визит на повестке для. И наше обещание о поездке в Анкару и в Стамбул, оно естественно сохраняется. Я исхожу из того, что если президент Турецкой Республики будет участвовать в саммите ШОС, опять-таки в качестве приглашенного, то мы несомненно будем вести дело к тому, чтобы провести обстоятельную двустороннюю встречу лидеров России и Турции. Она действительно назрела, и это понимают как в Москве, так и в Анкаре", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, владимир путин, политика, реджеп тайип эрдоган, юрий ушаков