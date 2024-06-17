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Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2024
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17:03 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/erdogan-1953471021.html
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела, заявили в Кремле
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2024
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела, заявили в Кремле
Обстоятельная двусторонняя встреча лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана назрела, это понимают и в Москве, и в Анкаре, если Эрдоган примет... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:03
2024-06-17T17:03
россия
турция
владимир путин
политика
реджеп тайип эрдоган
юрий ушаков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обстоятельная двусторонняя встреча лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана назрела, это понимают и в Москве, и в Анкаре, если Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Астане, Кремль будет обсуждать возможность проведения такой встречи "на полях" мероприятия, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Он напомнил, что президент РФ на прошлой неделе встречался с министром иностранных дел Турции. "Вопрос о возможной встречи Путина с Эрдоганом обсуждался, потому что сам визит на повестке для. И наше обещание о поездке в Анкару и в Стамбул, оно естественно сохраняется. Я исхожу из того, что если президент Турецкой Республики будет участвовать в саммите ШОС, опять-таки в качестве приглашенного, то мы несомненно будем вести дело к тому, чтобы провести обстоятельную двустороннюю встречу лидеров России и Турции. Она действительно назрела, и это понимают как в Москве, так и в Анкаре", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, турция, владимир путин, политика, реджеп тайип эрдоган, юрий ушаков
Россия, Турция, Владимир Путин, Политика, Реджеп Тайип Эрдоган, Юрий Ушаков
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела, заявили в Кремле

Ушаков: и в Москве, и в Анкаре понимают, что встреча Путина и Эрдогана назрела

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обстоятельная двусторонняя встреча лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана назрела, это понимают и в Москве, и в Анкаре, если Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Астане, Кремль будет обсуждать возможность проведения такой встречи "на полях" мероприятия, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Он напомнил, что президент РФ на прошлой неделе встречался с министром иностранных дел Турции.
"Вопрос о возможной встречи Путина с Эрдоганом обсуждался, потому что сам визит на повестке для. И наше обещание о поездке в Анкару и в Стамбул, оно естественно сохраняется. Я исхожу из того, что если президент Турецкой Республики будет участвовать в саммите ШОС, опять-таки в качестве приглашенного, то мы несомненно будем вести дело к тому, чтобы провести обстоятельную двустороннюю встречу лидеров России и Турции. Она действительно назрела, и это понимают как в Москве, так и в Анкаре", - сказал Ушаков журналистам.
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