https://ria.ru/20240617/dtp-1953532361.html

Под Калининградом машина насмерть сбила десятилетнего ребенка

Под Калининградом машина насмерть сбила десятилетнего ребенка - РИА Новости, 17.06.2024

Под Калининградом машина насмерть сбила десятилетнего ребенка

Десятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе под Калининградом, от полученных травм ребенок скончался на месте, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T21:55

2024-06-17T21:55

2024-06-17T21:55

происшествия

россия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 17 июн — РИА Новости. Десятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе под Калининградом, от полученных травм ребенок скончался на месте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительной информации ведомства, ДТП произошло на автомобильной дороге Советск-Славск-Ясное-Мысовка. "На территории Славского района 43-летняя водитель автомобиля "Киа" допустила наезд на ребенка, который вышел из автобуса и переходил проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм 10 -летний мальчик скончался на месте до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении. Установление обстоятельств ДТП находится на контроле прокуратуры. "По факту ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240613/dtp-1952475442.html

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происшествия, россия, калининград