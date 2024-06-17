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Во Владивостоке водитель иномарки врезался в машину полиции - РИА Новости, 17.06.2024
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04:38 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/dtp-1953307509.html
Во Владивостоке водитель иномарки врезался в машину полиции
Во Владивостоке водитель иномарки врезался в машину полиции - РИА Новости, 17.06.2024
Во Владивостоке водитель иномарки врезался в машину полиции
Во Владивостоке водитель иномарки врезался в патрульную машину полиции, после чего сбежал с места аварии, пострадали два человека, сообщает УМВД по Приморскому... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T04:38
2024-06-17T04:38
происшествия
владивосток
приморский край
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Во Владивостоке водитель иномарки врезался в патрульную машину полиции, после чего сбежал с места аварии, пострадали два человека, сообщает УМВД по Приморскому краю. Отмечается, что ДТП произошло утром в понедельник в районе дома №49 на улице Луговая во Владивостоке. "По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь со стороны улицы Баляева в направлении Светланской, не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, тем самым совершив столкновение с полицейским автомобилем УАЗ Патриот, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали пассажир патрульного автомобиля УАЗ Патриот, а также пассажир автомашины Toyota Cresta. Транспортные средства получили механически повреждения. Водитель Toyota Cresta скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники МЧС. Сотрудники ГАИ в настоящее время ведут розыск скрывшегося с места ДТП водителя.
https://ria.ru/20240616/dtp-1953273770.html
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происшествия, владивосток, приморский край, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке водитель иномарки врезался в машину полиции

Во Владивостоке водитель иномарки врезался в машину полицейских и сбежал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Во Владивостоке водитель иномарки врезался в патрульную машину полиции, после чего сбежал с места аварии, пострадали два человека, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Отмечается, что ДТП произошло утром в понедельник в районе дома №49 на улице Луговая во Владивостоке.
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"По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь со стороны улицы Баляева в направлении Светланской, не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, тем самым совершив столкновение с полицейским автомобилем УАЗ Патриот, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали пассажир патрульного автомобиля УАЗ Патриот, а также пассажир автомашины Toyota Cresta. Транспортные средства получили механически повреждения. Водитель Toyota Cresta скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники МЧС. Сотрудники ГАИ в настоящее время ведут розыск скрывшегося с места ДТП водителя.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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