https://ria.ru/20240617/dtp-1953307509.html

Во Владивостоке водитель иномарки врезался в машину полиции

Во Владивостоке водитель иномарки врезался в машину полиции - РИА Новости, 17.06.2024

Во Владивостоке водитель иномарки врезался в машину полиции

Во Владивостоке водитель иномарки врезался в патрульную машину полиции, после чего сбежал с места аварии, пострадали два человека, сообщает УМВД по Приморскому... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T04:38

2024-06-17T04:38

2024-06-17T04:38

происшествия

владивосток

приморский край

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Во Владивостоке водитель иномарки врезался в патрульную машину полиции, после чего сбежал с места аварии, пострадали два человека, сообщает УМВД по Приморскому краю. Отмечается, что ДТП произошло утром в понедельник в районе дома №49 на улице Луговая во Владивостоке. "По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь со стороны улицы Баляева в направлении Светланской, не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, тем самым совершив столкновение с полицейским автомобилем УАЗ Патриот, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали пассажир патрульного автомобиля УАЗ Патриот, а также пассажир автомашины Toyota Cresta. Транспортные средства получили механически повреждения. Водитель Toyota Cresta скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники МЧС. Сотрудники ГАИ в настоящее время ведут розыск скрывшегося с места ДТП водителя.

https://ria.ru/20240616/dtp-1953273770.html

https://ria.ru/20240616/avariya-1953265733.html

владивосток

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происшествия, владивосток, приморский край, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)