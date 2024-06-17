Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/dozhdi-1953312762.html
В Новой Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков
В Новой Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.06.2024
В Новой Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков
Более одной трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Новой Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T07:05
2024-06-17T07:05
общество
новая москва
москва
евгений тишковец
строгино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952550223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1521219ba14db97d2048455478d168b1.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более одной трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Новой Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшую ночь в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 9 миллиметров осадков, столько же в Бутово, на Балчуге и в Тушино – 3 миллиметра, в Строгино – 1 миллиметр. Однако буквально в 20-30 километрах юго-западнее центра столицы - в Новой Москве на метеостанции Немчиновка зафиксировано 24 миллиметра, в Подмосковной – 29 миллиметров, что составляет 38% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. По его словам, много дождей было в Железнодорожном – 24 миллиметра, Толстопальцево и Павловском Посаде – 18 миллиметров, Ново-Иерусалиме – 17 миллиметров, Наро-Фоминске – 14 миллиметров. "В течение дня ожидается еще до 13 миллиметров осадков", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240614/moskva-1952851104.html
новая москва
москва
строгино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952550223_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_bfceb0010e3ebd003830f3f247dde6f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новая москва, москва, евгений тишковец, строгино
Общество, Новая Москва, Москва, Евгений Тишковец, Строгино
В Новой Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков

Тишковец: в Новой Москве на метеостанции Немчиновка выпало 24 миллиметра осадков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более одной трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Новой Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За минувшую ночь в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 9 миллиметров осадков, столько же в Бутово, на Балчуге и в Тушино – 3 миллиметра, в Строгино – 1 миллиметр. Однако буквально в 20-30 километрах юго-западнее центра столицы - в Новой Москве на метеостанции Немчиновка зафиксировано 24 миллиметра, в Подмосковной – 29 миллиметров, что составляет 38% от месячной нормы", - рассказал Тишковец.
По его словам, много дождей было в Железнодорожном – 24 миллиметра, Толстопальцево и Павловском Посаде – 18 миллиметров, Ново-Иерусалиме – 17 миллиметров, Наро-Фоминске – 14 миллиметров.
"В течение дня ожидается еще до 13 миллиметров осадков", - добавил синоптик.
Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Синоптики предупредили москвичей о двух дождливых периодах до конца июня
14 июня, 12:54
 
ОбществоНовая МоскваМоскваЕвгений ТишковецСтрогино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала