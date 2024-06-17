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В Новой Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков
В Новой Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.06.2024
В Новой Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков
Более одной трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Новой Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T07:05
2024-06-17T07:05
2024-06-17T07:05
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более одной трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Новой Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшую ночь в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 9 миллиметров осадков, столько же в Бутово, на Балчуге и в Тушино – 3 миллиметра, в Строгино – 1 миллиметр. Однако буквально в 20-30 километрах юго-западнее центра столицы - в Новой Москве на метеостанции Немчиновка зафиксировано 24 миллиметра, в Подмосковной – 29 миллиметров, что составляет 38% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. По его словам, много дождей было в Железнодорожном – 24 миллиметра, Толстопальцево и Павловском Посаде – 18 миллиметров, Ново-Иерусалиме – 17 миллиметров, Наро-Фоминске – 14 миллиметров. "В течение дня ожидается еще до 13 миллиметров осадков", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240614/moskva-1952851104.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Общество, Новая Москва, Москва, Евгений Тишковец, Строгино
В Новой Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков
Тишковец: в Новой Москве на метеостанции Немчиновка выпало 24 миллиметра осадков