https://ria.ru/20240617/dozhdi-1953312762.html

В Новой Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков

В Новой Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.06.2024

В Новой Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков

Более одной трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Новой Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T07:05

2024-06-17T07:05

2024-06-17T07:05

общество

новая москва

москва

евгений тишковец

строгино

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более одной трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Новой Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшую ночь в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 9 миллиметров осадков, столько же в Бутово, на Балчуге и в Тушино – 3 миллиметра, в Строгино – 1 миллиметр. Однако буквально в 20-30 километрах юго-западнее центра столицы - в Новой Москве на метеостанции Немчиновка зафиксировано 24 миллиметра, в Подмосковной – 29 миллиметров, что составляет 38% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. По его словам, много дождей было в Железнодорожном – 24 миллиметра, Толстопальцево и Павловском Посаде – 18 миллиметров, Ново-Иерусалиме – 17 миллиметров, Наро-Фоминске – 14 миллиметров. "В течение дня ожидается еще до 13 миллиметров осадков", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240614/moskva-1952851104.html

новая москва

москва

строгино

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Максим Горбачев

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