https://ria.ru/20240617/doroga-1953524168.html

В Москве перекрыли движение на участке Боровского шоссе

В Москве перекрыли движение на участке Боровского шоссе - РИА Новости, 17.06.2024

В Москве перекрыли движение на участке Боровского шоссе

Движение на участке Боровского шоссе в Москве закрыто из-за сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T20:37

2024-06-17T20:37

2024-06-17T20:45

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Движение на участке Боровского шоссе в Москве закрыто из-за сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."В связи со сверхинтенсивными осадками временно закрыто движение: на участке Боровского шоссе в районе дома 13 (в сторону центра и области)", - говорится в сообщении.Как сообщается в Telegram-канале Мосводостока, их бригады ликвидируют подтопление на Боровском шоссе, специалисты выполняют необходимые мероприятия по пропуску воды в водосточную сеть.Позже в департаменте добавили, что нет движения на участке улицы Адмирала Корнилова, 66. Кроме того, водителей просят быть внимательными и выбирать маршрут с учетом перекрытий.

https://ria.ru/20240617/groza-1953482509.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия