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В Москве перекрыли движение на участке Боровского шоссе
В Москве перекрыли движение на участке Боровского шоссе - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве перекрыли движение на участке Боровского шоссе
Движение на участке Боровского шоссе в Москве закрыто из-за сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T20:37
2024-06-17T20:37
2024-06-17T20:45
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происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Движение на участке Боровского шоссе в Москве закрыто из-за сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."В связи со сверхинтенсивными осадками временно закрыто движение: на участке Боровского шоссе в районе дома 13 (в сторону центра и области)", - говорится в сообщении.Как сообщается в Telegram-канале Мосводостока, их бригады ликвидируют подтопление на Боровском шоссе, специалисты выполняют необходимые мероприятия по пропуску воды в водосточную сеть.Позже в департаменте добавили, что нет движения на участке улицы Адмирала Корнилова, 66. Кроме того, водителей просят быть внимательными и выбирать маршрут с учетом перекрытий.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
В Москве перекрыли движение на участке Боровского шоссе
В Москве движение на участке Боровского шоссе перекрыли из-за осадков
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Движение на участке Боровского шоссе в Москве закрыто из-за сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале
столичного дептранса.
"В связи со сверхинтенсивными осадками временно закрыто движение: на участке Боровского шоссе в районе дома 13 (в сторону центра и области)", - говорится в сообщении.
Как сообщается в Telegram-канале Мосводостока, их бригады ликвидируют подтопление на Боровском шоссе, специалисты выполняют необходимые мероприятия по пропуску воды в водосточную сеть.
Позже в департаменте добавили, что нет движения на участке улицы Адмирала Корнилова, 66. Кроме того, водителей просят быть внимательными и выбирать маршрут с учетом перекрытий.