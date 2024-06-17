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В Челябинской области осудили трех жителей за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 17.06.2024
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09:31 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/diversiya-1953326900.html
В Челябинской области осудили трех жителей за диверсию на железной дороге
В Челябинской области осудили трех жителей за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 17.06.2024
В Челябинской области осудили трех жителей за диверсию на железной дороге
Суд приговорил троих жителей Челябинской области, обвиняемых в диверсии на Южно-Уральской железной дороге, к 11 и 11,5 годам лишения свободы, сообщила... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:31
2024-06-17T09:31
происшествия
челябинская область
россия
магнитогорск
южно-уральская железная дорога
челябинский областной суд
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Суд приговорил троих жителей Челябинской области, обвиняемых в диверсии на Южно-Уральской железной дороге, к 11 и 11,5 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России. Как рассказывал источник РИА Новости в правоохранительных органах, 7 мая 2023 года произошла попытка вывода из строя релейных шкафов на одном из участков Южно-Уральской железной дороги. УФСБ сообщало, что в Магнитогорске были задержаны трое граждан, причастных к осуществлению деяния на участке ЮУЖД. "Челябинский областной суд признал виновными трех жителей Челябинской области в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК России (диверсия)… Двое из них приговорены к 11 годам лишения свободы, еще один участник – к 11 годам 6 месяцам. Первые три месяца виновные будут отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Источник РИА Новости в правоохранительных органах ранее отмечал, что подозреваемые действовали в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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происшествия, челябинская область, россия, магнитогорск, южно-уральская железная дорога, челябинский областной суд
Происшествия, Челябинская область, Россия, Магнитогорск, Южно-Уральская железная дорога, Челябинский областной суд
В Челябинской области осудили трех жителей за диверсию на железной дороге

В Челябинской области трое жителей получили сроки от 11 лет за диверсию на ж/д

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Суд приговорил троих жителей Челябинской области, обвиняемых в диверсии на Южно-Уральской железной дороге, к 11 и 11,5 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.
Как рассказывал источник РИА Новости в правоохранительных органах, 7 мая 2023 года произошла попытка вывода из строя релейных шкафов на одном из участков Южно-Уральской железной дороги. УФСБ сообщало, что в Магнитогорске были задержаны трое граждан, причастных к осуществлению деяния на участке ЮУЖД.
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"Челябинский областной суд признал виновными трех жителей Челябинской области в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК России (диверсия)… Двое из них приговорены к 11 годам лишения свободы, еще один участник – к 11 годам 6 месяцам. Первые три месяца виновные будут отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах ранее отмечал, что подозреваемые действовали в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияМагнитогорскЮжно-Уральская железная дорогаЧелябинский областной суд
 
 
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