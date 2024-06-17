Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали планы ЕС по ограничениям для российских дипломатов - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/diplomaty-1953540667.html
В МИД прокомментировали планы ЕС по ограничениям для российских дипломатов
В МИД прокомментировали планы ЕС по ограничениям для российских дипломатов - РИА Новости, 17.06.2024
В МИД прокомментировали планы ЕС по ограничениям для российских дипломатов
Ответные меры Москвы существенно ограничат передвижение дипломатов стран Евросоюза в России, если в ЕС примут подобное решение в отношении российских... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:24
2024-06-17T23:24
в мире
россия
чехия
москва
мария захарова
жозеп боррель
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ответные меры Москвы существенно ограничат передвижение дипломатов стран Евросоюза в России, если в ЕС примут подобное решение в отношении российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В ЕС и в первую очередь в тех государствах, которые подобные инициативы продвигают, должны четко понимать, что за любыми недружественными действиями в адрес России и ее граждан незамедлительно последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатов стран Евросоюза", - говорится в заявлении Захаровой. Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки - Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали. Евросоюз не комментирует возможность введения ограничений на передвижения российских дипломатов в странах сообщества, так как не может раскрывать содержание такого рода переговоров между государствами-членами, но все меры по санкциям принимаются единогласным решением всех 27 стран-членов, заявил позже РИА Новости высокопоставленный представитель ЕС, комментируя информацию о том, что в Брюсселе обсуждают предложение Чехии о введении ограничений на перемещение российских дипломатов на территории стран сообщества.
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html
https://ria.ru/20240614/nato-1952840527.html
россия
чехия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31c05afa6e9fc30dec5cb1406ccb46f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, чехия, москва, мария захарова, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Чехия, Москва, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Евросоюз, Санкции в отношении России
В МИД прокомментировали планы ЕС по ограничениям для российских дипломатов

Захарова: при ограничениях для дипломатов РФ в ЕС Москва ответит зеркально

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ответные меры Москвы существенно ограничат передвижение дипломатов стран Евросоюза в России, если в ЕС примут подобное решение в отношении российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В ЕС и в первую очередь в тех государствах, которые подобные инициативы продвигают, должны четко понимать, что за любыми недружественными действиями в адрес России и ее граждан незамедлительно последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатов стран Евросоюза", - говорится в заявлении Захаровой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Захарова прокомментировала новые санкции США в отношении России
12 июня, 18:04
Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки - Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали.
Евросоюз не комментирует возможность введения ограничений на передвижения российских дипломатов в странах сообщества, так как не может раскрывать содержание такого рода переговоров между государствами-членами, но все меры по санкциям принимаются единогласным решением всех 27 стран-членов, заявил позже РИА Новости высокопоставленный представитель ЕС, комментируя информацию о том, что в Брюсселе обсуждают предложение Чехии о введении ограничений на перемещение российских дипломатов на территории стран сообщества.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин описал суть дипломатии НАТО
14 июня, 12:27
 
В миреРоссияЧехияМоскваМария ЗахароваЖозеп БоррельЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала