В МИД прокомментировали планы ЕС по ограничениям для российских дипломатов
Захарова: при ограничениях для дипломатов РФ в ЕС Москва ответит зеркально
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ответные меры Москвы существенно ограничат передвижение дипломатов стран Евросоюза в России, если в ЕС примут подобное решение в отношении российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В ЕС и в первую очередь в тех государствах, которые подобные инициативы продвигают, должны четко понимать, что за любыми недружественными действиями в адрес России и ее граждан незамедлительно последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатов стран Евросоюза", - говорится в заявлении Захаровой.
Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки - Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали.
Евросоюз не комментирует возможность введения ограничений на передвижения российских дипломатов в странах сообщества, так как не может раскрывать содержание такого рода переговоров между государствами-членами, но все меры по санкциям принимаются единогласным решением всех 27 стран-членов, заявил позже РИА Новости высокопоставленный представитель ЕС, комментируя информацию о том, что в Брюсселе обсуждают предложение Чехии о введении ограничений на перемещение российских дипломатов на территории стран сообщества.
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