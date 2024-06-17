https://ria.ru/20240617/diplomaty-1953540667.html

В МИД прокомментировали планы ЕС по ограничениям для российских дипломатов

В МИД прокомментировали планы ЕС по ограничениям для российских дипломатов - РИА Новости, 17.06.2024

В МИД прокомментировали планы ЕС по ограничениям для российских дипломатов

Ответные меры Москвы существенно ограничат передвижение дипломатов стран Евросоюза в России, если в ЕС примут подобное решение в отношении российских... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T23:24

2024-06-17T23:24

2024-06-17T23:24

в мире

россия

чехия

москва

мария захарова

жозеп боррель

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ответные меры Москвы существенно ограничат передвижение дипломатов стран Евросоюза в России, если в ЕС примут подобное решение в отношении российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В ЕС и в первую очередь в тех государствах, которые подобные инициативы продвигают, должны четко понимать, что за любыми недружественными действиями в адрес России и ее граждан незамедлительно последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатов стран Евросоюза", - говорится в заявлении Захаровой. Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки - Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали. Евросоюз не комментирует возможность введения ограничений на передвижения российских дипломатов в странах сообщества, так как не может раскрывать содержание такого рода переговоров между государствами-членами, но все меры по санкциям принимаются единогласным решением всех 27 стран-членов, заявил позже РИА Новости высокопоставленный представитель ЕС, комментируя информацию о том, что в Брюсселе обсуждают предложение Чехии о введении ограничений на перемещение российских дипломатов на территории стран сообщества.

https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html

https://ria.ru/20240614/nato-1952840527.html

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чехия

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в мире, россия, чехия, москва, мария захарова, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии