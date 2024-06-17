https://ria.ru/20240617/delo-1953529135.html

После отравления людей в Татарстане возбудили уголовное дело

После отравления людей в Татарстане возбудили уголовное дело - РИА Новости, 17.06.2024

После отравления людей в Татарстане возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после того, как жители Татарстана были госпитализированы с... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T21:15

2024-06-17T21:15

2024-06-17T21:39

происшествия

россия

казань

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после того, как жители Татарстана были госпитализированы с подозрением на ботулизм, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что в Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН" (Москва). Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится проверка ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию."Следственными органами… по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления доставлены несколько человек.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе места реализации продукции с целью ее дальнейшего изъятия.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240617/salat-1953530541.html

россия

казань

москва

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происшествия, россия, казань, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)