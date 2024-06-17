Рейтинг@Mail.ru
После отравления людей в Татарстане возбудили уголовное дело - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 17.06.2024 (обновлено: 21:39 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/delo-1953529135.html
После отравления людей в Татарстане возбудили уголовное дело
После отравления людей в Татарстане возбудили уголовное дело - РИА Новости, 17.06.2024
После отравления людей в Татарстане возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после того, как жители Татарстана были госпитализированы с... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:15
2024-06-17T21:39
происшествия
россия
казань
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после того, как жители Татарстана были госпитализированы с подозрением на ботулизм, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что в Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН" (Москва). Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится проверка ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию."Следственными органами… по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления доставлены несколько человек.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе места реализации продукции с целью ее дальнейшего изъятия.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
https://ria.ru/20240617/salat-1953530541.html
россия
казань
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_df708a353113483ab272ea5cf057c486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, казань, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Казань, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
После отравления людей в Татарстане возбудили уголовное дело

СК в Татарстане возбудил уголовное дело после массового отравления людей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после того, как жители Татарстана были госпитализированы с подозрением на ботулизм, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что в Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН" (Москва). Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится проверка ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году
Вчера, 14:56
"Следственными органами… по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления доставлены несколько человек.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе места реализации продукции с целью ее дальнейшего изъятия.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Нижнем Новгороде изымают со склада салат, который мог вызвать ботулизм
Вчера, 21:34
 
ПроисшествияРоссияКазаньМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала