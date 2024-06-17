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СК завел дело после крушения гидроплана в Мурманской области - РИА Новости, 17.06.2024
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07:44 17.06.2024 (обновлено: 11:48 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/delo-1953314449.html
СК завел дело после крушения гидроплана в Мурманской области
СК завел дело после крушения гидроплана в Мурманской области - РИА Новости, 17.06.2024
СК завел дело после крушения гидроплана в Мурманской области
Уголовное дело заведено после крушения гидроплана на озере Имандра в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T07:44
2024-06-17T11:48
происшествия
россия
мурманская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено после крушения гидроплана на озере Имандра в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее в МЧС России сообщали, что одномоторный гидроплан при взлете потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области, проводятся поиски пилота и воздушного судна. "По факту падения гидросамолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту судна пассажиры отсутствовали. "Следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953279124.html
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происшествия, россия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК завел дело после крушения гидроплана в Мурманской области

СК завел дело после крушения гидроплана на озере Имандра в Мурманской области

© МЧС РФКрушение гидроплана на озере Имандра в Мурманской области. 16 июня 2024
Крушение гидроплана на озере Имандра в Мурманской области. 16 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© МЧС РФ
Крушение гидроплана на озере Имандра в Мурманской области. 16 июня 2024
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено после крушения гидроплана на озере Имандра в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее в МЧС России сообщали, что одномоторный гидроплан при взлете потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области, проводятся поиски пилота и воздушного судна.
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"По факту падения гидросамолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту судна пассажиры отсутствовали.
"Следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - добавляется в сообщении.
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