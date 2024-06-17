https://ria.ru/20240617/delo-1953314449.html

СК завел дело после крушения гидроплана в Мурманской области

СК завел дело после крушения гидроплана в Мурманской области - РИА Новости, 17.06.2024

СК завел дело после крушения гидроплана в Мурманской области

Уголовное дело заведено после крушения гидроплана на озере Имандра в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T07:44

2024-06-17T07:44

2024-06-17T11:48

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россия

мурманская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено после крушения гидроплана на озере Имандра в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее в МЧС России сообщали, что одномоторный гидроплан при взлете потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области, проводятся поиски пилота и воздушного судна. "По факту падения гидросамолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту судна пассажиры отсутствовали. "Следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953279124.html

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происшествия, россия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)