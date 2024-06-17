https://ria.ru/20240617/delo-1953307664.html

Потерпевшая по делу Гордона Блэка заявила, что не готова с ним примириться

Потерпевшая по делу Гордона Блэка заявила, что не готова с ним примириться - РИА Новости, 17.06.2024

Потерпевшая по делу Гордона Блэка заявила, что не готова с ним примириться

Потерпевшая по делу об угрозе убийством и краже, в которых обвиняется американец Гордон Блэк, в суде заявила, что пока не готова с ним примириться, так как... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T04:41

2024-06-17T04:41

2024-06-17T04:41

владивосток

южная корея

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Потерпевшая по делу об угрозе убийством и краже, в которых обвиняется американец Гордон Блэк, в суде заявила, что пока не готова с ним примириться, так как ущерб ей не возмещен, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда Владивостока. В понедельник прошло второе заседание по делу. Защита Блэка спросила потерпевшую Александру Ващук, готова ли она примириться с мужчиной. "Не сейчас. Ущерб не возмещен", - сказала Ващук. Она отметила, что Блэку требуется лечение у психиатра. Ранее на суде Блэк сообщил, что после драки с девушкой, которую она спровоцировала сама, взял из ее кошелька 10 тысяч рублей, но на следующий день перевел ей 125 долларов. Американец пояснил, что взятые у девушки деньги потратил на еду и три ночи в отеле. Также он уточнил, что Александра должна была после окончания аренды квартиры, за которую платил он, забрать залог у арендодателя в 10 тысяч рублей. Ранее потерпевшая Александра Ващук заявляла журналистам, что на Блэка заводили дело из-за нападения на нее в Южной Корее, после чего мужчина проходил терапию. По ее словам, мужчину нельзя серьезно наказывать, ему нужно лечение. Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240617/sud-1953307351.html

https://ria.ru/20240617/blek-1953306233.html

владивосток

южная корея

россия

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владивосток, южная корея, россия, происшествия