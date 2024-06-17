https://ria.ru/20240617/bronezhilety-1953316246.html

"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах

"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах - РИА Новости, 17.06.2024

"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах

"Ростех" поставил усовершенствованные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, сообщили в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:11

2024-06-17T08:11

2024-06-17T08:11

специальная военная операция на украине

технологии

ростех

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Ростех" поставил усовершенствованные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Тульский завод "Октава" Госкорпорации "Ростех" поставил группе гуманитарного разминирования первую партию саперных бронежилетов "Оберег-С" для работы в новых регионах России", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Оберег-С", в отличие от аналогов, легок, мобилен и при этом имеет большую площадь защиты от осколков. Амуниция оснащена воротом с регулировкой, поэтому при использовании шлема с забралом не образуется зазоров, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица. Также бронежилет имеет защиту паха и внутренней стороны бедер, сообщили в госкорпорации.

https://ria.ru/20240603/bronezhilety-1950085900.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, ростех, вооруженные силы рф