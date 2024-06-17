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"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:11 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/bronezhilety-1953316246.html
"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах
"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах - РИА Новости, 17.06.2024
"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах
"Ростех" поставил усовершенствованные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, сообщили в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:11
2024-06-17T08:11
специальная военная операция на украине
технологии
ростех
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Ростех" поставил усовершенствованные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Тульский завод "Октава" Госкорпорации "Ростех" поставил группе гуманитарного разминирования первую партию саперных бронежилетов "Оберег-С" для работы в новых регионах России", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Оберег-С", в отличие от аналогов, легок, мобилен и при этом имеет большую площадь защиты от осколков. Амуниция оснащена воротом с регулировкой, поэтому при использовании шлема с забралом не образуется зазоров, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица. Также бронежилет имеет защиту паха и внутренней стороны бедер, сообщили в госкорпорации.
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технологии, ростех, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ростех, Вооруженные силы РФ
"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах

"Ростех" поставил бронежилеты "Оберег-С" для разминирования в новых регионах

© Фото : Егор Юркин/РостехРостех создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов
Ростех создал модификацию бронежилета Оберег для саперов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Егор Юркин/Ростех
Ростех создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Ростех" поставил усовершенствованные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Тульский завод "Октава" Госкорпорации "Ростех" поставил группе гуманитарного разминирования первую партию саперных бронежилетов "Оберег-С" для работы в новых регионах России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Оберег-С", в отличие от аналогов, легок, мобилен и при этом имеет большую площадь защиты от осколков. Амуниция оснащена воротом с регулировкой, поэтому при использовании шлема с забралом не образуется зазоров, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица. Также бронежилет имеет защиту паха и внутренней стороны бедер, сообщили в госкорпорации.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРостехВооруженные силы РФ
 
 
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