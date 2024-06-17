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"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах
"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах - РИА Новости, 17.06.2024
"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах
"Ростех" поставил усовершенствованные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, сообщили в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:11
2024-06-17T08:11
2024-06-17T08:11
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технологии
ростех
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Ростех" поставил усовершенствованные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Тульский завод "Октава" Госкорпорации "Ростех" поставил группе гуманитарного разминирования первую партию саперных бронежилетов "Оберег-С" для работы в новых регионах России", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Оберег-С", в отличие от аналогов, легок, мобилен и при этом имеет большую площадь защиты от осколков. Амуниция оснащена воротом с регулировкой, поэтому при использовании шлема с забралом не образуется зазоров, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица. Также бронежилет имеет защиту паха и внутренней стороны бедер, сообщили в госкорпорации.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ростех, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ростех, Вооруженные силы РФ
"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах
"Ростех" поставил бронежилеты "Оберег-С" для разминирования в новых регионах
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
"Ростех" поставил усовершенствованные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, сообщили в пресс-службе
госкорпорации.
"Тульский завод "Октава" Госкорпорации "Ростех" поставил группе гуманитарного разминирования первую партию саперных бронежилетов "Оберег-С" для работы в новых регионах России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Оберег-С", в отличие от аналогов, легок, мобилен и при этом имеет большую площадь защиты от осколков. Амуниция оснащена воротом с регулировкой, поэтому при использовании шлема с забралом не образуется зазоров, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица. Также бронежилет имеет защиту паха и внутренней стороны бедер, сообщили в госкорпорации.