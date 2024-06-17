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Информационный сервис по борьбе с борщевиком заработал в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2024
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Новости Подмосковья
 
18:26 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/borschevik-1953501655.html
Информационный сервис по борьбе с борщевиком заработал в Подмосковье
Информационный сервис по борьбе с борщевиком заработал в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2024
Информационный сервис по борьбе с борщевиком заработал в Подмосковье
В Подмосковье начал работать сервис, направленный на борьбу с борщевиком. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:26
2024-06-17T18:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Подмосковье начал работать сервис, направленный на борьбу с борщевиком. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.Сервис представляет собой интерактивную карту, на которой указаны территории, зараженные опасным растением. Там же можно добавить и новые участки.В региональном минсельхозе напомнили, что борщевик опасен для человека. Угрозу несет как его сок, так и пыльца.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Информационный сервис по борьбе с борщевиком заработал в Подмосковье

© РИА Новости / Павел ЛьвовБорщевик в окрестностях Лобни
Борщевик в окрестностях Лобни - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Подмосковье начал работать сервис, направленный на борьбу с борщевиком. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Сервис представляет собой интерактивную карту, на которой указаны территории, зараженные опасным растением. Там же можно добавить и новые участки.
В региональном минсельхозе напомнили, что борщевик опасен для человека. Угрозу несет как его сок, так и пыльца.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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