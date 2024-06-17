https://ria.ru/20240617/borschevik-1953501655.html

Информационный сервис по борьбе с борщевиком заработал в Подмосковье

Информационный сервис по борьбе с борщевиком заработал в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2024

Информационный сервис по борьбе с борщевиком заработал в Подмосковье

В Подмосковье начал работать сервис, направленный на борьбу с борщевиком. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:26

2024-06-17T18:26

2024-06-17T18:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Подмосковье начал работать сервис, направленный на борьбу с борщевиком. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.Сервис представляет собой интерактивную карту, на которой указаны территории, зараженные опасным растением. Там же можно добавить и новые участки.В региональном минсельхозе напомнили, что борщевик опасен для человека. Угрозу несет как его сок, так и пыльца.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)