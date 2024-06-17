https://ria.ru/20240617/blinovskaya-1953468769.html

ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской

ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской - РИА Новости, 17.06.2024

ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской

Блогер и основательница "марафона желаний" Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, чтобы уйти от налогов, сообщила... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:55

2024-06-17T16:55

2024-06-17T16:55

елена блиновская

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Блогер и основательница "марафона желаний" Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, чтобы уйти от налогов, сообщила представитель Федеральной налоговой службы в 9-м арбитражном апелляционном суде. По ее словам, применялись "агрессивные механизмы налоговой оптимизации" - перераспределение расходов на лиц, применяющих упрощённую систему налогообложения. "С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры - Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки. Все компании вели деятельности в интересах Блиновской", - сказала юрист. По ее словам, все эти организации были созданы незадолго до заключения договора с блогером. Как только одна из компаний достигала предельного значения дохода для применения "упрощенки", в схему включалась другая компания. У них одинаковые доменные имена, номера кассовых аппаратов, единый центр управления, а деньги использовали Блиновская и ее муж. При этом налоговая, по словам представителя, пошла налогоплательщику навстречу, учла все возражения и снизила сумму недоимок. В итоге она составила НДС на 733 миллионов 414 тысяч рублей и НДФЛ - 174 миллиона 537 тысяч рублей. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.

https://ria.ru/20240614/ivleeva-1952815947.html

https://ria.ru/20240531/dzhigurda-1949558572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена блиновская, происшествия