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ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской - РИА Новости, 17.06.2024
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16:55 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/blinovskaya-1953468769.html
ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской
ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской - РИА Новости, 17.06.2024
ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской
Блогер и основательница "марафона желаний" Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, чтобы уйти от налогов, сообщила... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:55
2024-06-17T16:55
елена блиновская
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Блогер и основательница "марафона желаний" Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, чтобы уйти от налогов, сообщила представитель Федеральной налоговой службы в 9-м арбитражном апелляционном суде. По ее словам, применялись "агрессивные механизмы налоговой оптимизации" - перераспределение расходов на лиц, применяющих упрощённую систему налогообложения. "С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры - Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки. Все компании вели деятельности в интересах Блиновской", - сказала юрист. По ее словам, все эти организации были созданы незадолго до заключения договора с блогером. Как только одна из компаний достигала предельного значения дохода для применения "упрощенки", в схему включалась другая компания. У них одинаковые доменные имена, номера кассовых аппаратов, единый центр управления, а деньги использовали Блиновская и ее муж. При этом налоговая, по словам представителя, пошла налогоплательщику навстречу, учла все возражения и снизила сумму недоимок. В итоге она составила НДС на 733 миллионов 414 тысяч рублей и НДФЛ - 174 миллиона 537 тысяч рублей. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
https://ria.ru/20240614/ivleeva-1952815947.html
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елена блиновская, происшествия
Елена Блиновская, Происшествия
ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской

ФНС: Блиновская использовала 18 организаций и 3 ИП, чтобы уйти от налогов

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская в Московском городском суде
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Блогер и основательница "марафона желаний" Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, чтобы уйти от налогов, сообщила представитель Федеральной налоговой службы в 9-м арбитражном апелляционном суде.
По ее словам, применялись "агрессивные механизмы налоговой оптимизации" - перераспределение расходов на лиц, применяющих упрощённую систему налогообложения.
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"С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры - Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки. Все компании вели деятельности в интересах Блиновской", - сказала юрист.
По ее словам, все эти организации были созданы незадолго до заключения договора с блогером. Как только одна из компаний достигала предельного значения дохода для применения "упрощенки", в схему включалась другая компания. У них одинаковые доменные имена, номера кассовых аппаратов, единый центр управления, а деньги использовали Блиновская и ее муж.
При этом налоговая, по словам представителя, пошла налогоплательщику навстречу, учла все возражения и снизила сумму недоимок. В итоге она составила НДС на 733 миллионов 414 тысяч рублей и НДФЛ - 174 миллиона 537 тысяч рублей.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
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Елена БлиновскаяПроисшествия
 
 
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