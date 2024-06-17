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Апелляция признала законным привлечение Блиновской к ответственности - РИА Новости, 17.06.2024
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15:53 17.06.2024 (обновлено: 15:54 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/blinovskaya-1953442849.html
Апелляция признала законным привлечение Блиновской к ответственности
Апелляция признала законным привлечение Блиновской к ответственности - РИА Новости, 17.06.2024
Апелляция признала законным привлечение Блиновской к ответственности
Апелляция признала законным привлечение блогера и основательницы "марафона желаний" Елены Блиновской к ответственности за налоговое правонарушение, передает... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:53
2024-06-17T15:54
алушта
дубай
бали
елена блиновская
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Апелляция признала законным привлечение блогера и основательницы "марафона желаний" Елены Блиновской к ответственности за налоговое правонарушение, передает корреспондент РИА Новости из зала 9-го арбитражного апелляционного суда. "Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья. Блиновская оспаривала решение налоговой службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. По данным её защиты, налоговый орган завысил показатели доходов Блиновской и её компаний, тогда как расходы – занизил. По мнению налоговой службы, расчеты были проведены корректно, расчёт расходов Блиновской был основан на выплачиваемых компаниями блогера заработных платах сотрудникам, дивидендах, лицензионных договорах, роялти и так далее. В то же время в качестве расходов не учитывались "строительство дачного поселка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупка предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам, покупка автомобилей и так далее". Эти расходы, указывает ФНС, не связаны с рабочей деятельностью Блиновской и её компаний. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. Налоговая также определила Блиновской штраф в размере 226 миллионов рублей. Общая сумма регулярно увеличивается в связи с начислением пени.
https://ria.ru/20240612/blinovskiy-1952316235.html
https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937383702.html
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алушта, дубай, бали, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия
Алушта, Дубай, Бали, Елена Блиновская, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
Апелляция признала законным привлечение Блиновской к ответственности

Апелляция признала законным привлечение блогера Блиновской к ответственности

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская в Московском городском суде
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Апелляция признала законным привлечение блогера и основательницы "марафона желаний" Елены Блиновской к ответственности за налоговое правонарушение, передает корреспондент РИА Новости из зала 9-го арбитражного апелляционного суда.
«
"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Алексей Блиновский
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Блиновская оспаривала решение налоговой службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. По данным её защиты, налоговый орган завысил показатели доходов Блиновской и её компаний, тогда как расходы – занизил.
По мнению налоговой службы, расчеты были проведены корректно, расчёт расходов Блиновской был основан на выплачиваемых компаниями блогера заработных платах сотрудникам, дивидендах, лицензионных договорах, роялти и так далее.
В то же время в качестве расходов не учитывались "строительство дачного поселка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупка предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам, покупка автомобилей и так далее". Эти расходы, указывает ФНС, не связаны с рабочей деятельностью Блиновской и её компаний.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО.
В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. Налоговая также определила Блиновской штраф в размере 226 миллионов рублей. Общая сумма регулярно увеличивается в связи с начислением пени.
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