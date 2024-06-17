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Бизнес молодеет: как самозанятые подростки прокладывают дорогу в будущее

Бизнес молодеет: как самозанятые подростки прокладывают дорогу в будущее - РИА Новости, 17.06.2024

Бизнес молодеет: как самозанятые подростки прокладывают дорогу в будущее

Предпринимательская жилка словно шило, что в мешке не утаишь, – у некоторых проявляется еще в детстве. Ловкие и сметливые совершеннолетия не ждут. Цепко... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:54

2024-06-17T17:54

2024-06-17T17:54

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Предпринимательская жилка словно шило, что в мешке не утаишь, – у некоторых проявляется еще в детстве. Ловкие и сметливые совершеннолетия не ждут. Цепко выхватывают идеи, которые нередко лежат на поверхности, и действуют. Сегодня таких вот парней и девчонок "не промах" поддерживают на уровне государства. Статус самозанятого можно получить с 14 лет. Дают школьникам и гранты на развитие своего дела – по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Истории юных бизнесменов – в материале корреспондента РИА Новости Карины Ивашко.Быки и компьютерМальчишка из Тюменской области Саша Сотников путь в бизнес начал в 11 лет. Стартовый капитал одолжил у папы и купил… молодого бычка. Сейчас Саше – 14, и у него уже собственное животноводческое хозяйство. Он сам ухаживает за телятами – растит теперь уже четвертую партию: кормит, поит, чистит загоны. Родня помогает с заготовкой сена. Оформив самозанятость, подросток из поселка Голышманово пошел дальше – подал документы на грант в размере 500 тысяч рублей на развитие бизнеса. И получил его – на увеличение поголовья.Интересно, что изначально 11-летний Саша хотел вовсе не бычка, а компьютер. Но, как в той притче про рыбу и удочку, ставка на бычка оказалась верной. Компьютер, кстати, парень давно уже купил, "попутно" создав свой бизнес.Поддержка родителей, безусловно, очень важна. Даже статус самозанятого в 14 лет можно получить только с их согласия. А вот уже в 16 лет этого не требуется.Новые идеи в нише SportTechДаниилу Макатрову всего 16 лет, но он уже запустил свой стартап. Его компания будет производить чипы для коньков, объединенный с приложением, где можно отслеживать показатели хоккеистов во время тренировок.Юный предприниматель заметил неспособность современного хоккея выйти на новый уровень без новых технологий. Прикрепляемый к коньку датчик определяет скорость скольжения, угол наклона конька и его положение в пространстве, а также индивидуальные особенности катания. Даниил заявляет, что предложенная им технология позволит выявлять слабые стороны игроков на этапе их появления, получать объемные статистические данные по каждому игроку и их анализ, упрощать работу тренеру, и более эффективно определять перспективных игроков. Конкурентами своего продукта Даниил видит производителей фитнес-браслетов и STM.Даниил уже разработал несколько прототипов продукта и смог привлечь инвестиции. Его проект является победителем множества конкурсов и грантов. Кроме того, Даниил занимается популяризацией предпринимательства среди молодежи. Он уже не раз выступал спикером на различных площадках по теме SportTech.Технологии и энтузиазм все победятПетр Птушкин по-настоящему молодой и успешный предприниматель. Ему всего 19 лет, но он уже запустил два проекта, которые активно завоевывают рынок. Его бизнес-проект отлично зарекомендовал себя на рынке цифровых строительных услуг. Петр создал программное обеспечение для создания строительных сооружений на этапе эксплуатации с использованием BIM-технологий. Несмотря на то, что BIM-модели уже активно применяются на этапах проектирования и строительства, их использование на этапе эксплуатации находится еще в зачаточном состоянии. Компания нацелена на заполнение этого пробела, предоставляя эффективные инструменты для управления и мониторинга состояния строительных объектов. Проект уже получил высокую оценку от экспертов отрасли и был представлен президенту России, мэру Москвы и министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.Второе детище Петра — платформа для молодежи от 14 до 25 лет, где участники могут найти сокомандника в проект, стать частью проектной команды, получить поддержку от экспертов, поучаствовать в образовательной программе или конкурсе. При этом на платформе есть функционал новостной ленты, страничка пользователя, лайки.Платформа существует уже два года и внесена в реестр российского ПО. Сегодня на ней зарегистрированы более 5,5 тысяч пользователей.Правильный подход к бизнесу – и у детей, и у родителейЕсли предпринимательская жилка бьется и у вас или вашего ребенка, начните действовать. Сегодня обучиться предпринимательскому делу можно со школьной скамьи. С прошлого года Движение Первых запустило клубы молодых предпринимателей "Действуй". Ребята с 12 до 25 лет могут реализовывать собственные предпринимательские проекты. Также в клубе можно посетить семинары, лекции, пройти специализированное обучение. А всем начинающим и действующим предпринимателям доступно обучение в центрах "Мой бизнес" и на цифровой платформе МСП.РФ.Кроме того, у каждого молодого человека в возрасте от 14 до 25 лет есть возможность выиграть грант на развитие своего дела. Такое финансирование можно направить на аренду помещения, закупку оборудования, маркетинговые услуги и тп. Сумма гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей, а если деятельность ведется в Арктической зоне – 1 миллион рублей.

https://ria.ru/20231006/biznes-1901078719.html

https://sn.ria.ru/20230626/podrostok-1880404931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, тюменская область, москва, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , личный опыт