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Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского училища - РИА Новости, 17.06.2024
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10:00 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/belousov-1953332856.html
Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского училища
Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского училища - РИА Новости, 17.06.2024
Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского училища
Министру обороны РФ Андрею Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского высшего артиллерийского командного училища на три года, сообщили в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:00
2024-06-17T10:00
безопасность
россия
андрей белоусов
олег салюков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского высшего артиллерийского командного училища на три года, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства. "Также главнокомандующий Сухопутными войсками (генерал армии Олег Салюков - ред) представил главе российского военного ведомства план развития инфраструктуры вновь формируемого Саратовского высшего артиллерийского командного училища, предусматривающий ремонт и модернизацию зданий учебно-материальной базы, и строительство новых объектов вуза на ближайшие три года", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, андрей белоусов, олег салюков
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Олег Салюков
Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского училища

Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского военного училища

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского высшего артиллерийского командного училища на три года, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства.
«
"Также главнокомандующий Сухопутными войсками (генерал армии Олег Салюков - ред) представил главе российского военного ведомства план развития инфраструктуры вновь формируемого Саратовского высшего артиллерийского командного училища, предусматривающий ремонт и модернизацию зданий учебно-материальной базы, и строительство новых объектов вуза на ближайшие три года", - говорится в сообщении.
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БезопасностьРоссияАндрей БелоусовОлег Салюков
 
 
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