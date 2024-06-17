https://ria.ru/20240617/belousov-1953332856.html

Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского училища

Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского училища - РИА Новости, 17.06.2024

Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского училища

Министру обороны РФ Андрею Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского высшего артиллерийского командного училища на три года, сообщили в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:00

2024-06-17T10:00

2024-06-17T10:00

безопасность

россия

андрей белоусов

олег салюков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову представили план развития инфраструктуры Саратовского высшего артиллерийского командного училища на три года, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства. "Также главнокомандующий Сухопутными войсками (генерал армии Олег Салюков - ред) представил главе российского военного ведомства план развития инфраструктуры вновь формируемого Саратовского высшего артиллерийского командного училища, предусматривающий ремонт и модернизацию зданий учебно-материальной базы, и строительство новых объектов вуза на ближайшие три года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240307/trenazher-1931684445.html

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безопасность, россия, андрей белоусов, олег салюков