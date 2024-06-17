https://ria.ru/20240617/bayden-1953408734.html

Штаб Байдена в предвыборной программе назвал Трампа преступником

Штаб Байдена в предвыборной программе назвал Трампа преступником - РИА Новости, 17.06.2024

Штаб Байдена в предвыборной программе назвал Трампа преступником

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена выпустил агитационную рекламу, в которой открыто называет экс-президента Штатов Дональда Трампа преступником. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:48

2024-06-17T13:48

2024-06-17T13:48

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Джо Байдена выпустил агитационную рекламу, в которой открыто называет экс-президента Штатов Дональда Трампа преступником. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. "Это выборы между осужденным преступником, который заботится только о себе, и президентом, который бьется за ваши семьи", - говорится в предвыборном ролике, опубликованном на официальном Youtube-канале Байдена. По данным издания Washington Post, штаб Байдена планирует потратить 50 миллионов долларов на рекламу в июне. С начала предвыборной гонки и до 16 июня на продвижение Байдена уже было израсходовано почти 67 миллионов долларов. Как сообщал телеканал CNN, первые предвыборные дебаты между Трампом и Байденом пройдут 27 июня. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240607/bayden-1951204911.html

https://ria.ru/20240526/tramp-1948391160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024