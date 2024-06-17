https://ria.ru/20240617/avstriya-1953492508.html

СМИ: правительственной коалиции в Австрии грозит развал из-за разногласий

СМИ: правительственной коалиции в Австрии грозит развал из-за разногласий - РИА Новости, 17.06.2024

СМИ: правительственной коалиции в Австрии грозит развал из-за разногласий

Сохранение правительственной коалиции в Австрии, состоящей из Австрийской народной партии действующего канцлера республики Карла Нехаммера (АНП, нем. ÖVP) и... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:57

2024-06-17T17:57

2024-06-17T17:57

в мире

австрия

карл нехаммер

евросоюз

европейский суд

австрийская народная партия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148235/52/1482355265_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_a5838e560ad30db42b055baf46ac642b.jpg

ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Сохранение правительственной коалиции в Австрии, состоящей из Австрийской народной партии действующего канцлера республики Карла Нехаммера (АНП, нем. ÖVP) и зеленых, оказалось под вопросом после разногласий в связи с законом ЕС о восстановлении природы, сообщила газета die Presse. "Министры окружающей среды ЕС, в том числе (министр окружающей среды Австрии от партии зеленых - ред.) Леонор Гевесслер, проголосовали за принятие спорного закона. В связи с этим канцелярия Австрии объявила о подаче иска об аннулировании закона в Европейский суд. Выживет ли коалиция АНП и зеленых после этого - вопрос спорный", - пишет газета. Уточняется, что острые разногласия в коалиции возникли после заявления Гевесслер о том, что она будет голосовать за закон о восстановлении природы на уровне ЕС, приняв это решение в одиночку, чем вызвала возмущение АНП, где считают это "нарушением закона и конституции". Тем не менее, в понедельник утром министр окружающей среды проголосовала за закон на уровне ЕС. По данным СМИ, ее голос был решающим. "Сегодняшнее решение - это победа во имя природы. Европейский союз единым фронтом стоит за защиту нашего существования", - заявила Гевесслер газете после голосования. "Мы отводим замечательному биоразнообразию нашей родины то место, которого оно заслуживает… когда на карту поставлена здоровая и счастливая жизнь будущих поколений, необходимы смелые решения", - добавила она, объясняя свой шаг. Отмечается, что ведомство канцлера Австрии незамедлительно отреагировало на односторонние действия Гевесслер. "Австрия подаст иск об аннулировании в Европейский суд", - приводит издание заявление канцелярии. В ведомстве уточнили, что голосование министра "не соответствует национальной воле" и поэтому не может быть засчитано в соответствии с конституцией. Кроме того, генеральный секретарь АНП Кристиан Штокер заявил, что Гевесслер будут предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением. Уточняется, что министр обязана руководствоваться мнением федеральных земель. "Есть подозрение, что Леонор Гевесслер действовала незаконно и сознательно, вопреки… конституции, одобрив постановление о восстановление природы - это представляет собой злоупотребление служебным положением", - пояснил Штокер суть жалобы, добавив, что министр не должна действовать вопреки конституции, руководствуясь частным мнением. Закон ЕС о восстановлении природы является частью комплексного пакета мер по защите климата зеленой сделки (Green Deal), который направлен на то, чтобы сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году. Спорное постановление предписывает восстановить разрушенные экосистемы, в том числе водно-болотные угодья, леса, луга, реки и озера; улучшить и восстановить биологически разнообразные среды обитания; в городских экосистемах увеличить зеленые насаждения. Страны-члены ЕС, включая Австрию, должны представить национальные планы восстановления в течение двух лет после вступления постановления в силу. Однако законопроект в Австрии вызвал острую критику у представителей сельского, лесного и рыбного хозяйства - они опасаются возможной экспроприации сельхозземель и проблем с продовольственной безопасностью.

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

https://ria.ru/20240606/evropa-1950797897.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, карл нехаммер, евросоюз, европейский суд, австрийская народная партия