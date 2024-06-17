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СМИ: правительственной коалиции в Австрии грозит развал из-за разногласий - РИА Новости, 17.06.2024
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17:57 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/avstriya-1953492508.html
СМИ: правительственной коалиции в Австрии грозит развал из-за разногласий
СМИ: правительственной коалиции в Австрии грозит развал из-за разногласий - РИА Новости, 17.06.2024
СМИ: правительственной коалиции в Австрии грозит развал из-за разногласий
Сохранение правительственной коалиции в Австрии, состоящей из Австрийской народной партии действующего канцлера республики Карла Нехаммера (АНП, нем. ÖVP) и... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:57
2024-06-17T17:57
в мире
австрия
карл нехаммер
евросоюз
европейский суд
австрийская народная партия
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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Сохранение правительственной коалиции в Австрии, состоящей из Австрийской народной партии действующего канцлера республики Карла Нехаммера (АНП, нем. ÖVP) и зеленых, оказалось под вопросом после разногласий в связи с законом ЕС о восстановлении природы, сообщила газета die Presse. "Министры окружающей среды ЕС, в том числе (министр окружающей среды Австрии от партии зеленых - ред.) Леонор Гевесслер, проголосовали за принятие спорного закона. В связи с этим канцелярия Австрии объявила о подаче иска об аннулировании закона в Европейский суд. Выживет ли коалиция АНП и зеленых после этого - вопрос спорный", - пишет газета. Уточняется, что острые разногласия в коалиции возникли после заявления Гевесслер о том, что она будет голосовать за закон о восстановлении природы на уровне ЕС, приняв это решение в одиночку, чем вызвала возмущение АНП, где считают это "нарушением закона и конституции". Тем не менее, в понедельник утром министр окружающей среды проголосовала за закон на уровне ЕС. По данным СМИ, ее голос был решающим. "Сегодняшнее решение - это победа во имя природы. Европейский союз единым фронтом стоит за защиту нашего существования", - заявила Гевесслер газете после голосования. "Мы отводим замечательному биоразнообразию нашей родины то место, которого оно заслуживает… когда на карту поставлена здоровая и счастливая жизнь будущих поколений, необходимы смелые решения", - добавила она, объясняя свой шаг. Отмечается, что ведомство канцлера Австрии незамедлительно отреагировало на односторонние действия Гевесслер. "Австрия подаст иск об аннулировании в Европейский суд", - приводит издание заявление канцелярии. В ведомстве уточнили, что голосование министра "не соответствует национальной воле" и поэтому не может быть засчитано в соответствии с конституцией. Кроме того, генеральный секретарь АНП Кристиан Штокер заявил, что Гевесслер будут предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением. Уточняется, что министр обязана руководствоваться мнением федеральных земель. "Есть подозрение, что Леонор Гевесслер действовала незаконно и сознательно, вопреки… конституции, одобрив постановление о восстановление природы - это представляет собой злоупотребление служебным положением", - пояснил Штокер суть жалобы, добавив, что министр не должна действовать вопреки конституции, руководствуясь частным мнением. Закон ЕС о восстановлении природы является частью комплексного пакета мер по защите климата зеленой сделки (Green Deal), который направлен на то, чтобы сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году. Спорное постановление предписывает восстановить разрушенные экосистемы, в том числе водно-болотные угодья, леса, луга, реки и озера; улучшить и восстановить биологически разнообразные среды обитания; в городских экосистемах увеличить зеленые насаждения. Страны-члены ЕС, включая Австрию, должны представить национальные планы восстановления в течение двух лет после вступления постановления в силу. Однако законопроект в Австрии вызвал острую критику у представителей сельского, лесного и рыбного хозяйства - они опасаются возможной экспроприации сельхозземель и проблем с продовольственной безопасностью.
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html
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в мире, австрия, карл нехаммер, евросоюз, европейский суд, австрийская народная партия
В мире, Австрия, Карл Нехаммер, Евросоюз, Европейский суд, Австрийская народная партия
СМИ: правительственной коалиции в Австрии грозит развал из-за разногласий

die Presse: правительственной коалиции в Австрии грозит развал из-за разногласий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Вену с Дунайской телебашни
Вид на Вену с Дунайской телебашни - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Сохранение правительственной коалиции в Австрии, состоящей из Австрийской народной партии действующего канцлера республики Карла Нехаммера (АНП, нем. ÖVP) и зеленых, оказалось под вопросом после разногласий в связи с законом ЕС о восстановлении природы, сообщила газета die Presse.
"Министры окружающей среды ЕС, в том числе (министр окружающей среды Австрии от партии зеленых - ред.) Леонор Гевесслер, проголосовали за принятие спорного закона. В связи с этим канцелярия Австрии объявила о подаче иска об аннулировании закона в Европейский суд. Выживет ли коалиция АНП и зеленых после этого - вопрос спорный", - пишет газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Евросоюз получил отсрочку
11 июня, 08:00
Уточняется, что острые разногласия в коалиции возникли после заявления Гевесслер о том, что она будет голосовать за закон о восстановлении природы на уровне ЕС, приняв это решение в одиночку, чем вызвала возмущение АНП, где считают это "нарушением закона и конституции". Тем не менее, в понедельник утром министр окружающей среды проголосовала за закон на уровне ЕС. По данным СМИ, ее голос был решающим.
"Сегодняшнее решение - это победа во имя природы. Европейский союз единым фронтом стоит за защиту нашего существования", - заявила Гевесслер газете после голосования.
"Мы отводим замечательному биоразнообразию нашей родины то место, которого оно заслуживает… когда на карту поставлена здоровая и счастливая жизнь будущих поколений, необходимы смелые решения", - добавила она, объясняя свой шаг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Запад отказался от своего главного сокровища
6 июня, 08:00
Отмечается, что ведомство канцлера Австрии незамедлительно отреагировало на односторонние действия Гевесслер. "Австрия подаст иск об аннулировании в Европейский суд", - приводит издание заявление канцелярии. В ведомстве уточнили, что голосование министра "не соответствует национальной воле" и поэтому не может быть засчитано в соответствии с конституцией.
Кроме того, генеральный секретарь АНП Кристиан Штокер заявил, что Гевесслер будут предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением. Уточняется, что министр обязана руководствоваться мнением федеральных земель.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Есть подозрение, что Леонор Гевесслер действовала незаконно и сознательно, вопреки… конституции, одобрив постановление о восстановление природы - это представляет собой злоупотребление служебным положением", - пояснил Штокер суть жалобы, добавив, что министр не должна действовать вопреки конституции, руководствуясь частным мнением.
Закон ЕС о восстановлении природы является частью комплексного пакета мер по защите климата зеленой сделки (Green Deal), который направлен на то, чтобы сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году. Спорное постановление предписывает восстановить разрушенные экосистемы, в том числе водно-болотные угодья, леса, луга, реки и озера; улучшить и восстановить биологически разнообразные среды обитания; в городских экосистемах увеличить зеленые насаждения. Страны-члены ЕС, включая Австрию, должны представить национальные планы восстановления в течение двух лет после вступления постановления в силу. Однако законопроект в Австрии вызвал острую критику у представителей сельского, лесного и рыбного хозяйства - они опасаются возможной экспроприации сельхозземель и проблем с продовольственной безопасностью.
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