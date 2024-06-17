https://ria.ru/20240617/armeniya-1953464292.html
В Армении пройдут слушания по вопросу референдума о членстве в ЕС
В Армении пройдут слушания по вопросу референдума о членстве в ЕС - РИА Новости, 17.06.2024
В Армении пройдут слушания по вопросу референдума о членстве в ЕС
Слушания по вопросу проведения в Армении референдума о членстве в ЕС пройдут в парламенте страны 21 июня, сообщили в понедельник в пресс-службе законодательного РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:41
2024-06-17T16:41
2024-06-17T16:41
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ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Слушания по вопросу проведения в Армении референдума о членстве в ЕС пройдут в парламенте страны 21 июня, сообщили в понедельник в пресс-службе законодательного органа. "Решением постоянной комиссии Национального собрания по европейской интеграции 21 июня в 11.00 (10.00 мск) пройдут парламентские слушания на тему "Предложение о проведении референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Европейском союз". С инициативой о проведении слушаний выступила Платформа демократических сил и представители гражданского общества", - говорится в пресс-релизе парламента. Отмечается, что глава профильной комиссии Арман Егоян, представляющий правящую партию "Гражданский договор", и члены комиссии приветствовали инициативу проведения парламентских слушаний. "Прозвучало мнение, что результаты референдума могут стать ориентиром для политических сил, которые примут участие в следующих (парламентских - ред.) выборах", - говорится в сообщении. В марте глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил в интервью турецкой телекомпании TRT World, что, учитывая все вызовы, с которыми Еревану приходится сталкиваться за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности, в том числе идея членства в ЕС. По его словам, у народа Армении "есть европейские устремления".
https://ria.ru/20240514/armeniya-1945882909.html
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армения, ереван, евросоюз, в мире
Армения, Ереван, Евросоюз, В мире
В Армении пройдут слушания по вопросу референдума о членстве в ЕС
Парламент Армении проведет слушания по референдуму о членстве в ЕС 21 июня
ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Слушания по вопросу проведения в Армении референдума о членстве в ЕС пройдут в парламенте страны 21 июня, сообщили в понедельник в пресс-службе законодательного органа.
"Решением постоянной комиссии Национального собрания по европейской интеграции 21 июня в 11.00 (10.00 мск) пройдут парламентские слушания на тему "Предложение о проведении референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Европейском союз". С инициативой о проведении слушаний выступила Платформа демократических сил и представители гражданского общества", - говорится в пресс-релизе парламента.
Отмечается, что глава профильной комиссии Арман Егоян, представляющий правящую партию "Гражданский договор", и члены комиссии приветствовали инициативу проведения парламентских слушаний. "Прозвучало мнение, что результаты референдума могут стать ориентиром для политических сил, которые примут участие в следующих (парламентских - ред.) выборах", - говорится в сообщении.
В марте глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил в интервью турецкой телекомпании TRT World, что, учитывая все вызовы, с которыми Еревану
приходится сталкиваться за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности, в том числе идея членства в ЕС. По его словам, у народа Армении "есть европейские устремления".