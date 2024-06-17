https://ria.ru/20240617/anin-1953408355.html
Главреда "Важных историй"* Анина** заочно арестовали за фейки об армии
Главреда "Важных историй"* Анина** заочно арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 17.06.2024
Главреда "Важных историй"* Анина** заочно арестовали за фейки об армии
Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал главреда "Важных историй"* Романа Анина** по делу о распространении фейков об армии, сообщается на портале судов... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:47
2024-06-17T13:47
2024-06-17T13:47
происшествия
москва
россия
дорогомиловский суд г. москвы
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал главреда "Важных историй"* Романа Анина** по делу о распространении фейков об армии, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено ходатайство об аресте Анина Р.А.**", - сказано в картотеке. Анину** вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). МВД объявило Анина** в розыск.* СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, дорогомиловский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Дорогомиловский суд г. Москвы
Главреда "Важных историй"* Анина** заочно арестовали за фейки об армии
Суд в Москве заочно арестовал главреда "Важных историй" Анина за фейки об армии
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал главреда "Важных историй"* Романа Анина** по делу о распространении фейков об армии, сообщается на портале
судов общей юрисдикции Москвы.
"Удовлетворено ходатайство об аресте Анина Р.А.**", - сказано в картотеке.
Анину** вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ).
МВД объявило Анина** в розыск.
* СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента