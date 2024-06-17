https://ria.ru/20240617/anin-1953408355.html

Главреда "Важных историй"* Анина** заочно арестовали за фейки об армии

Главреда "Важных историй"* Анина** заочно арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 17.06.2024

Главреда "Важных историй"* Анина** заочно арестовали за фейки об армии

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал главреда "Важных историй"* Романа Анина** по делу о распространении фейков об армии, сообщается на портале судов... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:47

2024-06-17T13:47

2024-06-17T13:47

происшествия

москва

россия

дорогомиловский суд г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал главреда "Важных историй"* Романа Анина** по делу о распространении фейков об армии, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено ходатайство об аресте Анина Р.А.**", - сказано в картотеке. Анину** вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). МВД объявило Анина** в розыск.* СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240606/gordon-1951180352.html

москва

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, дорогомиловский суд г. москвы