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Модернизированный "Комар" сможет поразить и морские дроны - РИА Новости, 17.06.2024
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11:16 17.06.2024 (обновлено: 11:18 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/almaz-antey-1953362416.html
Модернизированный "Комар" сможет поразить и морские дроны
Модернизированный "Комар" сможет поразить и морские дроны - РИА Новости, 17.06.2024
Модернизированный "Комар" сможет поразить и морские дроны
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке "Флот-2024" модернизированную турельную установку "Комар" 3М47-03Э для поражения не только воздушных... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:16
2024-06-17T11:18
безопасность
технологии
кронштадт
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке "Флот-2024" модернизированную турельную установку "Комар" 3М47-03Э для поражения не только воздушных беспилотников, но и морских дронов, говорится в сообщении концерна. "На стенде концерна можно будет увидеть макеты турельной установки "Комар" 3М47-01Э и ее модернизированной версии 3М47-03Э. Обновленная версия "Комара" является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами", - сообщает пресс-служба концерна. Это стало возможным благодаря тому, что установка 3М47-03Э, помимо ракет 9М342 типа "Игла-С", оснащена ракетами 9М120-1 типа "Атака". При этом 3М47-03Э дополнена системой гиростабилизации, что позволяет адаптировать применение ракет в морских условиях. Сопровождение цели и пуск ракет могут осуществляться как в автоматическом, так и ручном режимах. Как сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна Вячеслав Дзиркалн, "разработанная и производимая предприятиями холдинга техника наглядно демонстрирует высокие результаты по обнаружению, сопровождению и уничтожению любых типов средств воздушно-космического нападения". "Наши изделия отличают надежность, эффективность и простота эксплуатации в сочетании с высокой конкурентоспособностью", – сказал Дзиркалн. Международный военно-морской салон "Флот-2024" пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня. РИА Новости является его официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20240206/dron-1925621328.html
https://ria.ru/20240206/drony-1925603359.html
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безопасность, технологии, кронштадт, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Технологии, Кронштадт, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Модернизированный "Комар" сможет поразить и морские дроны

Концерн "Алмаз-Антей" представит модернизированную турельную установку "Комар"

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкТурельная установка "Комар"
Турельная установка Комар - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Турельная установка "Комар" . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке "Флот-2024" модернизированную турельную установку "Комар" 3М47-03Э для поражения не только воздушных беспилотников, но и морских дронов, говорится в сообщении концерна.
"На стенде концерна можно будет увидеть макеты турельной установки "Комар" 3М47-01Э и ее модернизированной версии 3М47-03Э. Обновленная версия "Комара" является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами", - сообщает пресс-служба концерна.
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Это стало возможным благодаря тому, что установка 3М47-03Э, помимо ракет 9М342 типа "Игла-С", оснащена ракетами 9М120-1 типа "Атака". При этом 3М47-03Э дополнена системой гиростабилизации, что позволяет адаптировать применение ракет в морских условиях. Сопровождение цели и пуск ракет могут осуществляться как в автоматическом, так и ручном режимах.
Как сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна Вячеслав Дзиркалн, "разработанная и производимая предприятиями холдинга техника наглядно демонстрирует высокие результаты по обнаружению, сопровождению и уничтожению любых типов средств воздушно-космического нападения".
"Наши изделия отличают надежность, эффективность и простота эксплуатации в сочетании с высокой конкурентоспособностью", – сказал Дзиркалн.
Международный военно-морской салон "Флот-2024" пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня. РИА Новости является его официальным информационным партнером.
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БезопасностьТехнологииКронштадтКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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