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В Адыгее арестовали мать умершей от побоев девочки - РИА Новости, 17.06.2024
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16:38 17.06.2024 (обновлено: 18:24 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/adygeya-1953462717.html
В Адыгее арестовали мать умершей от побоев девочки
В Адыгее арестовали мать умершей от побоев девочки - РИА Новости, 17.06.2024
В Адыгее арестовали мать умершей от побоев девочки
В Адыгее арестовали мать умершей от побоев отца трехлетней девочки, сообщили в управлении СК России по республике. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:38
2024-06-17T18:24
происшествия
россия
адыгейск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 17 июн — РИА Новости. В Адыгее арестовали мать умершей от побоев отца трехлетней девочки, сообщили в управлении СК России по республике. "Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, вину обвиняемая признала в полном объеме. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.По данным объединенной пресс-службы судов Адыгеи, ее арестовали до 31 июля.По версии следствия, житель Адыгейска 30 мая до смерти избил трехлетнюю дочь. Его взяли под стражу. Девочка проживала с родителями с марта, до этого она находилась в социальном учреждении. Ребенок регулярно подвергался жестокому обращению, при этом мать не исполняла обязанностей по воспитанию, не оказывала медпомощь, а также не препятствовала избиению дочери.В начале июня региональная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Затем следователи завели еще три уголовных дела против матери девочки — за неисполнение обязанностей по воспитанию, против должностных лиц органов опеки — за халатность, а также об истязании ребенка.
https://ria.ru/20240617/izbienie-1953393820.html
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происшествия, россия, адыгейск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Адыгейск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Адыгее арестовали мать умершей от побоев девочки

СК: в Адыгее арестовали мать трехлетней девочки, умершей от побоев отца

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 июн — РИА Новости. В Адыгее арестовали мать умершей от побоев отца трехлетней девочки, сообщили в управлении СК России по республике.
"Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, вину обвиняемая признала в полном объеме. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.
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По данным объединенной пресс-службы судов Адыгеи, ее арестовали до 31 июля.
По версии следствия, житель Адыгейска 30 мая до смерти избил трехлетнюю дочь. Его взяли под стражу. Девочка проживала с родителями с марта, до этого она находилась в социальном учреждении.
Ребенок регулярно подвергался жестокому обращению, при этом мать не исполняла обязанностей по воспитанию, не оказывала медпомощь, а также не препятствовала избиению дочери.
В начале июня региональная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Затем следователи завели еще три уголовных дела против матери девочки — за неисполнение обязанностей по воспитанию, против должностных лиц органов опеки — за халатность, а также об истязании ребенка.
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