https://ria.ru/20240617/adygeya-1953462717.html

В Адыгее арестовали мать умершей от побоев девочки

В Адыгее арестовали мать умершей от побоев девочки - РИА Новости, 17.06.2024

В Адыгее арестовали мать умершей от побоев девочки

В Адыгее арестовали мать умершей от побоев отца трехлетней девочки, сообщили в управлении СК России по республике. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:38

2024-06-17T16:38

2024-06-17T18:24

происшествия

россия

адыгейск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg

КРАСНОДАР, 17 июн — РИА Новости. В Адыгее арестовали мать умершей от побоев отца трехлетней девочки, сообщили в управлении СК России по республике. "Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, вину обвиняемая признала в полном объеме. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.По данным объединенной пресс-службы судов Адыгеи, ее арестовали до 31 июля.По версии следствия, житель Адыгейска 30 мая до смерти избил трехлетнюю дочь. Его взяли под стражу. Девочка проживала с родителями с марта, до этого она находилась в социальном учреждении. Ребенок регулярно подвергался жестокому обращению, при этом мать не исполняла обязанностей по воспитанию, не оказывала медпомощь, а также не препятствовала избиению дочери.В начале июня региональная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Затем следователи завели еще три уголовных дела против матери девочки — за неисполнение обязанностей по воспитанию, против должностных лиц органов опеки — за халатность, а также об истязании ребенка.

https://ria.ru/20240617/izbienie-1953393820.html

https://ria.ru/20240612/buryatiya-1952394509.html

россия

адыгейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, адыгейск, следственный комитет россии (ск рф)