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В Грузии произошли четыре землетрясения - РИА Новости, 16.06.2024
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21:19 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/zemletryasenie-1953288289.html
В Грузии произошли четыре землетрясения
В Грузии произошли четыре землетрясения - РИА Новости, 16.06.2024
В Грузии произошли четыре землетрясения
В Грузии в воскресенье произошло четыре землетрясения, эпицентры находились в регионе Рача-Лечхуми, сообщает Национальный центра сейсмического мониторинга на... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T21:19
2024-06-16T21:19
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ТБИЛИСИ, 16 июн - РИА Новости. В Грузии в воскресенье произошло четыре землетрясения, эпицентры находились в регионе Рача-Лечхуми, сообщает Национальный центра сейсмического мониторинга на своём сайте. Первое землетрясение магнитудой 3,8 было зафиксировано в первой половине дня в 9 километрах от города Они. Второй случай произошел спустя два часа в 10 километрах от города Они, его магнитуда составила 4,7. Третье и четвертое землетрясение магнитудами 4,4 и 3,3 произошли в 7 и 12 километрах от города Они во второй половине дня. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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В мире, Грузия
В Грузии произошли четыре землетрясения

В Грузии произошли четыре землетрясения за день

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТБИЛИСИ, 16 июн - РИА Новости. В Грузии в воскресенье произошло четыре землетрясения, эпицентры находились в регионе Рача-Лечхуми, сообщает Национальный центра сейсмического мониторинга на своём сайте.
Первое землетрясение магнитудой 3,8 было зафиксировано в первой половине дня в 9 километрах от города Они. Второй случай произошел спустя два часа в 10 километрах от города Они, его магнитуда составила 4,7. Третье и четвертое землетрясение магнитудами 4,4 и 3,3 произошли в 7 и 12 километрах от города Они во второй половине дня.
О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
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