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Залужный поддержал громкое обвинение в адрес Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 16.06.2024
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03:43 16.06.2024 (обновлено: 08:20 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/zaluzhnyy-1953189676.html
Залужный поддержал громкое обвинение в адрес Зеленского после слов Путина
Залужный поддержал громкое обвинение в адрес Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 16.06.2024
Залужный поддержал громкое обвинение в адрес Зеленского после слов Путина
Экс-главком ВСУ генерал Валерий Залужный лайкнул пост украинского блогера Мирослава Олешко с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, впоследствии пост был РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T03:43
2024-06-16T08:20
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
валерий залужный
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экс-главком ВСУ генерал Валерий Залужный лайкнул пост украинского блогера Мирослава Олешко с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, впоследствии пост был удален, на этот случай обратили внимание украинские СМИ.Олешко опубликовал пост в своем Facebook*, в котором прокомментировал новые мирные предложения по урегулированию конфликта, озвученные президентом Владимиром Путиным. Блогер заявил, что выдвинутые условия — результат политики Зеленского, при этом выполнение этих условий будет гарантировать "конец его власти"."Мы стали заложниками вечной войны", — посетовал Олешко.Как пишет украинское издание "Фокус", Залужный лайкнул пост, что вызвало "негативную реакцию в Сети". При этом впоследствии публикация Олешко была удалена. Отвечая на вопрос одного из пользователей под другим сообщением, почему он "снес пост с лайком Залужного", блогер заявил, что публикация была якобы "заблокирована из-за жалоб".В пятницу Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли тогдашнее заявление генерала о тупике на фронте. Газета Washington Post отмечала, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. В мае он уволил генерала с военной службы по состоянию здоровья и назначил послом Украины в Великобритании.В ноябре 2023 года СБУ предъявила обвинения Олешко в препятствовании деятельности ВСУ и использовании поддельных документов. Блогер, по данным следствия, после вызова в военкомат незаконно выехал с Украины по поддельной врачебной справке. В СБУ заявили, что Олешко "систематически публикует видео и сообщения", в которых дискредитирует призыв в армию и призывает украинцев уклоняться от службы. Блогеру грозит до восьми лет тюрьмы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949489738.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, валерий залужный, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Залужный поддержал громкое обвинение в адрес Зеленского после слов Путина

Залужный лайкнул пост украинского блогера с резкой критикой Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экс-главком ВСУ генерал Валерий Залужный лайкнул пост украинского блогера Мирослава Олешко с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, впоследствии пост был удален, на этот случай обратили внимание украинские СМИ.
Олешко опубликовал пост в своем Facebook*, в котором прокомментировал новые мирные предложения по урегулированию конфликта, озвученные президентом Владимиром Путиным. Блогер заявил, что выдвинутые условия — результат политики Зеленского, при этом выполнение этих условий будет гарантировать "конец его власти".
Впоследствии удаленный пост украинского блогера Олешко с лайком от Залужного
Впоследствии удаленный пост украинского блогера Олешко с лайком от Залужного
Впоследствии удаленный пост украинского блогера Олешко с лайком от Залужного
"Мы стали заложниками вечной войны", — посетовал Олешко.
Как пишет украинское издание "Фокус", Залужный лайкнул пост, что вызвало "негативную реакцию в Сети". При этом впоследствии публикация Олешко была удалена. Отвечая на вопрос одного из пользователей под другим сообщением, почему он "снес пост с лайком Залужного", блогер заявил, что публикация была якобы "заблокирована из-за жалоб".
В пятницу Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли тогдашнее заявление генерала о тупике на фронте. Газета Washington Post отмечала, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. В мае он уволил генерала с военной службы по состоянию здоровья и назначил послом Украины в Великобритании.
В ноябре 2023 года СБУ предъявила обвинения Олешко в препятствовании деятельности ВСУ и использовании поддельных документов. Блогер, по данным следствия, после вызова в военкомат незаконно выехал с Украины по поддельной врачебной справке. В СБУ заявили, что Олешко "систематически публикует видео и сообщения", в которых дискредитирует призыв в армию и призывает украинцев уклоняться от службы. Блогеру грозит до восьми лет тюрьмы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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