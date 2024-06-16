Залужный поддержал громкое обвинение в адрес Зеленского после слов Путина
Залужный лайкнул пост украинского блогера с резкой критикой Зеленского
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экс-главком ВСУ генерал Валерий Залужный лайкнул пост украинского блогера Мирослава Олешко с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, впоследствии пост был удален, на этот случай обратили внимание украинские СМИ.
Олешко опубликовал пост в своем Facebook*, в котором прокомментировал новые мирные предложения по урегулированию конфликта, озвученные президентом Владимиром Путиным. Блогер заявил, что выдвинутые условия — результат политики Зеленского, при этом выполнение этих условий будет гарантировать "конец его власти".
Впоследствии удаленный пост украинского блогера Олешко с лайком от Залужного
Впоследствии удаленный пост украинского блогера Олешко с лайком от Залужного
"Мы стали заложниками вечной войны", — посетовал Олешко.
Как пишет украинское издание "Фокус", Залужный лайкнул пост, что вызвало "негативную реакцию в Сети". При этом впоследствии публикация Олешко была удалена. Отвечая на вопрос одного из пользователей под другим сообщением, почему он "снес пост с лайком Залужного", блогер заявил, что публикация была якобы "заблокирована из-за жалоб".
В пятницу Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли тогдашнее заявление генерала о тупике на фронте. Газета Washington Post отмечала, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. В мае он уволил генерала с военной службы по состоянию здоровья и назначил послом Украины в Великобритании.
В ноябре 2023 года СБУ предъявила обвинения Олешко в препятствовании деятельности ВСУ и использовании поддельных документов. Блогер, по данным следствия, после вызова в военкомат незаконно выехал с Украины по поддельной врачебной справке. В СБУ заявили, что Олешко "систематически публикует видео и сообщения", в которых дискредитирует призыв в армию и призывает украинцев уклоняться от службы. Блогеру грозит до восьми лет тюрьмы.
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