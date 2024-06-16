https://ria.ru/20240616/zaluzhnyy-1953189676.html

Залужный поддержал громкое обвинение в адрес Зеленского после слов Путина

Залужный поддержал громкое обвинение в адрес Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 16.06.2024

Залужный поддержал громкое обвинение в адрес Зеленского после слов Путина

Экс-главком ВСУ генерал Валерий Залужный лайкнул пост украинского блогера Мирослава Олешко с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, впоследствии пост был РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T03:43

2024-06-16T03:43

2024-06-16T08:20

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экс-главком ВСУ генерал Валерий Залужный лайкнул пост украинского блогера Мирослава Олешко с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, впоследствии пост был удален, на этот случай обратили внимание украинские СМИ.Олешко опубликовал пост в своем Facebook*, в котором прокомментировал новые мирные предложения по урегулированию конфликта, озвученные президентом Владимиром Путиным. Блогер заявил, что выдвинутые условия — результат политики Зеленского, при этом выполнение этих условий будет гарантировать "конец его власти"."Мы стали заложниками вечной войны", — посетовал Олешко.Как пишет украинское издание "Фокус", Залужный лайкнул пост, что вызвало "негативную реакцию в Сети". При этом впоследствии публикация Олешко была удалена. Отвечая на вопрос одного из пользователей под другим сообщением, почему он "снес пост с лайком Залужного", блогер заявил, что публикация была якобы "заблокирована из-за жалоб".В пятницу Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли тогдашнее заявление генерала о тупике на фронте. Газета Washington Post отмечала, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. В мае он уволил генерала с военной службы по состоянию здоровья и назначил послом Украины в Великобритании.В ноябре 2023 года СБУ предъявила обвинения Олешко в препятствовании деятельности ВСУ и использовании поддельных документов. Блогер, по данным следствия, после вызова в военкомат незаконно выехал с Украины по поддельной врачебной справке. В СБУ заявили, что Олешко "систематически публикует видео и сообщения", в которых дискредитирует призыв в армию и призывает украинцев уклоняться от службы. Блогеру грозит до восьми лет тюрьмы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240530/ukraina-1949489738.html

https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, валерий залужный, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины