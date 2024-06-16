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Глава Ингушетии осудил захват заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
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14:12 16.06.2024
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Глава Ингушетии осудил захват заложников в ростовском СИЗО
Глава Ингушетии осудил захват заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Глава Ингушетии осудил захват заложников в ростовском СИЗО
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов осудил в своем Telegram-канале захват заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону и призвал молодое население... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:12
2024-06-16T14:12
россия
ростов-на-дону
ростовская область
махмуд-али калиматов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 16 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов осудил в своем Telegram-канале захват заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону и призвал молодое население республики не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали. Как отметил глава республики, среди заключенных, участвующих в захвате заложников, были четверо уроженцев Ингушетии. Ранее они были осуждены за терроризм и приговорены к 18 годам лишения свободы. "Сегодня мусульмане мира празднуют Курбан-Байрам. Это священный день для нас. Омрачать его подобными действиями является кощунством. Терроризм не имеет ничего общего с принципами мира и добра в Исламе", – написал Калиматов.Он напомнил, что жители Ингушетии не раз подвергались атакам террористов и "решительно осуждают любое проявление терроризма". По его словам, от действий террористов в Ингушетии погибли более 500 сотрудников правоохранительных органов. "В очередной раз хочу призвать нашу молодежь не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. Не лишайте жизни себя и людей, не становитесь теми, кто несет в этот мир боль, страдания и слезы", – подчеркнул глава республики.
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россия, ростов-на-дону, ростовская область, махмуд-али калиматов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо, происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Махмуд-Али Калиматов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО, Происшествия
Глава Ингушетии осудил захват заложников в ростовском СИЗО

Глава Ингушетии Калиматов осудил захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
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Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
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ПЯТИГОРСК, 16 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов осудил в своем Telegram-канале захват заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону и призвал молодое население республики не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп.
Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.
Сотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы России у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО готовили теракт в КЧР
11:40
Как отметил глава республики, среди заключенных, участвующих в захвате заложников, были четверо уроженцев Ингушетии. Ранее они были осуждены за терроризм и приговорены к 18 годам лишения свободы.
«
"Сегодня мусульмане мира празднуют Курбан-Байрам. Это священный день для нас. Омрачать его подобными действиями является кощунством. Терроризм не имеет ничего общего с принципами мира и добра в Исламе", – написал Калиматов.
Он напомнил, что жители Ингушетии не раз подвергались атакам террористов и "решительно осуждают любое проявление терроризма". По его словам, от действий террористов в Ингушетии погибли более 500 сотрудников правоохранительных органов.
"В очередной раз хочу призвать нашу молодежь не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. Не лишайте жизни себя и людей, не становитесь теми, кто несет в этот мир боль, страдания и слезы", – подчеркнул глава республики.
Здание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО
11:42
 
РоссияРостов-на-ДонуРостовская областьМахмуд-Али КалиматовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в ростовском СИЗОПроисшествия
 
 
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