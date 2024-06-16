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Глава Ингушетии осудил захват заложников в ростовском СИЗО

Глава Ингушетии осудил захват заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024

Глава Ингушетии осудил захват заложников в ростовском СИЗО

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов осудил в своем Telegram-канале захват заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону и призвал молодое население... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:12

2024-06-16T14:12

2024-06-16T14:12

россия

ростов-на-дону

ростовская область

махмуд-али калиматов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в ростовском сизо

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 16 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов осудил в своем Telegram-канале захват заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону и призвал молодое население республики не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали. Как отметил глава республики, среди заключенных, участвующих в захвате заложников, были четверо уроженцев Ингушетии. Ранее они были осуждены за терроризм и приговорены к 18 годам лишения свободы. "Сегодня мусульмане мира празднуют Курбан-Байрам. Это священный день для нас. Омрачать его подобными действиями является кощунством. Терроризм не имеет ничего общего с принципами мира и добра в Исламе", – написал Калиматов.Он напомнил, что жители Ингушетии не раз подвергались атакам террористов и "решительно осуждают любое проявление терроризма". По его словам, от действий террористов в Ингушетии погибли более 500 сотрудников правоохранительных органов. "В очередной раз хочу призвать нашу молодежь не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. Не лишайте жизни себя и людей, не становитесь теми, кто несет в этот мир боль, страдания и слезы", – подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953218755.html

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россия

ростов-на-дону

ростовская область

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Ольга Фомченкова

россия, ростов-на-дону, ростовская область, махмуд-али калиматов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо, происшествия