https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953227711.html

Источник сообщил о ранении сотрудника ФСИН во время штурма ростовского СИЗО

Источник сообщил о ранении сотрудника ФСИН во время штурма ростовского СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024

Источник сообщил о ранении сотрудника ФСИН во время штурма ростовского СИЗО

Один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение во время штурма ростовского СИЗО, где были ликвидированы преступники, захватившие заложников, сообщил... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T12:54

2024-06-16T12:54

2024-06-16T12:56

происшествия

россия

ростовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ростов-на-дону

захват заложников в ростовском сизо

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение во время штурма ростовского СИЗО, где были ликвидированы преступники, захватившие заложников, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Один сотрудник ФСИН получил незначительное повреждение, но там царапина", - сказал собеседник агентства. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника агентства, захватчики проходят по "террористическим статьям". Во ФСИН позже рассказали, что в ходе специальной операции в изоляторе преступники были ликвидированы, а сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали.

https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953223905.html

россия

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ростов-на-дону, захват заложников в ростовском сизо