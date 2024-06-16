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Источник сообщил о ранении сотрудника ФСИН во время штурма ростовского СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
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12:54 16.06.2024 (обновлено: 12:56 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953227711.html
Источник сообщил о ранении сотрудника ФСИН во время штурма ростовского СИЗО
Источник сообщил о ранении сотрудника ФСИН во время штурма ростовского СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Источник сообщил о ранении сотрудника ФСИН во время штурма ростовского СИЗО
Один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение во время штурма ростовского СИЗО, где были ликвидированы преступники, захватившие заложников, сообщил... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:54
2024-06-16T12:56
происшествия
россия
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ростов-на-дону
захват заложников в ростовском сизо
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение во время штурма ростовского СИЗО, где были ликвидированы преступники, захватившие заложников, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Один сотрудник ФСИН получил незначительное повреждение, но там царапина", - сказал собеседник агентства. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника агентства, захватчики проходят по "террористическим статьям". Во ФСИН позже рассказали, что в ходе специальной операции в изоляторе преступники были ликвидированы, а сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали.
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953223905.html
россия
ростовская область
ростов-на-дону
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происшествия, россия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ростов-на-дону, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Россия, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ростов-на-Дону, Захват заложников в ростовском СИЗО
Источник сообщил о ранении сотрудника ФСИН во время штурма ростовского СИЗО

Один из сотрудников ФСИН незначительно ранен при штурме СИЗО в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
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Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение во время штурма ростовского СИЗО, где были ликвидированы преступники, захватившие заложников, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Один сотрудник ФСИН получил незначительное повреждение, но там царапина", - сказал собеседник агентства.
Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника агентства, захватчики проходят по "террористическим статьям".
Во ФСИН позже рассказали, что в ходе специальной операции в изоляторе преступники были ликвидированы, а сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали.
Обстановка после ликвидации преступников - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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ПроисшествияРоссияРостовская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ростов-на-ДонуЗахват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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