https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953225699.html
Прокуратура прокомментировала захват заложников в ростовском СИЗО
Прокуратура прокомментировала захват заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Прокуратура прокомментировала захват заложников в ростовском СИЗО
Прокуратура Ростовской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела о захвате заложников в СИЗО, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:42
2024-06-16T11:42
2024-06-16T12:31
происшествия
ростовская область
захват заложников в ростовском сизо
ростов-на-дону
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела о захвате заложников в СИЗО, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника РИА Новости, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками. "Прокуратура Ростовской области контролирует ход расследования уголовного дела о захвате заложников в СИЗО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953219126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо, ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, Захват заложников в ростовском СИЗО, Ростов-на-Дону
Прокуратура прокомментировала захват заложников в ростовском СИЗО
Прокуратура Ростовской области контролирует ход дела о захвате заложников в СИЗО