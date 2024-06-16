https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953225699.html

Прокуратура прокомментировала захват заложников в ростовском СИЗО

Прокуратура прокомментировала захват заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024

Прокуратура прокомментировала захват заложников в ростовском СИЗО

Прокуратура Ростовской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела о захвате заложников в СИЗО, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:42

2024-06-16T11:42

2024-06-16T12:31

происшествия

ростовская область

захват заложников в ростовском сизо

ростов-на-дону

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела о захвате заложников в СИЗО, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника РИА Новости, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками. "Прокуратура Ростовской области контролирует ход расследования уголовного дела о захвате заложников в СИЗО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953219126.html

ростовская область

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо, ростов-на-дону