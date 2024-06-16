https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953223905.html
ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников
ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников - РИА Новости, 16.06.2024
ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников
Сотрудники ОМОН покидают территорию СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:17
2024-06-16T12:17
2024-06-16T12:28
происшествия
ростов-на-дону
омон россии
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники ОМОН покидают территорию СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во ФСИН сообщили, что захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидированы.ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953223135.html
ростов-на-дону
РИА Новости
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Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
2024-06-16T12:17
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростов-на-дону, омон россии, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростов-на-Дону, ОМОН России, Захват заложников в ростовском СИЗО
ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников
Сотрудники ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников