https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953223905.html

ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников

ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников - РИА Новости, 16.06.2024

ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников

Сотрудники ОМОН покидают территорию СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T12:17

2024-06-16T12:17

2024-06-16T12:28

происшествия

ростов-на-дону

омон россии

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники ОМОН покидают территорию СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во ФСИН сообщили, что захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидированы.ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.

https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953223135.html

ростов-на-дону

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2024

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка после ликвидации преступников Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников. 2024-06-16T12:17 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, омон россии, захват заложников в ростовском сизо