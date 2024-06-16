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ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников - РИА Новости, 16.06.2024
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12:17 16.06.2024 (обновлено: 12:28 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953223905.html
ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников
ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников - РИА Новости, 16.06.2024
ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников
Сотрудники ОМОН покидают территорию СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:17
2024-06-16T12:28
происшествия
ростов-на-дону
омон россии
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники ОМОН покидают территорию СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во ФСИН сообщили, что захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидированы.ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.
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ростов-на-дону
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Ольга Фомченкова
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96
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7 495 645-6601
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Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
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происшествия, ростов-на-дону, омон россии, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростов-на-Дону, ОМОН России, Захват заложников в ростовском СИЗО
ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников

Сотрудники ОМОН покидает территорию ростовского СИЗО, где был захват заложников

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники ОМОН покидают территорию СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во ФСИН сообщили, что захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидированы.
ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.
Сотрудники правоохранительных органов у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Кадр видео очевидца
Источник рассказал подробности об одном из захватчиков заложников в СИЗО
12:10
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуОМОН РоссииЗахват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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