https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953223135.html

Источник рассказал подробности об одном из захватчиков заложников в СИЗО

Источник рассказал подробности об одном из захватчиков заложников в СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024

Источник рассказал подробности об одном из захватчиков заложников в СИЗО

Один из захвативших в ростовском СИЗО заложников был задержан в лесу в Ингушетии в 2023 году, там же силовики нашли тайник с самодельной взрывчаткой, сообщил... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T12:10

2024-06-16T12:10

2024-06-16T12:21

происшествия

сунженский район

махачкала

захват заложников в ростовском сизо

республика ингушетия

ростов-на-дону

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Один из захвативших в ростовском СИЗО заложников был задержан в лесу в Ингушетии в 2023 году, там же силовики нашли тайник с самодельной взрывчаткой, сообщил источник РИА Новости."Малик Гандалоев, один из захвативших заложников в СИЗО, был задержан в 2023 году в лесу в Сунженском районе Ингушетии. Тогда же силовики в лесу обнаружили тайник с самодельной взрывчаткой", - сообщил собеседник агентства.По словам собеседника, Гандалоев был задержан тогда вместе с другим предполагаемым террористом, 24-летним уроженцем Махачкалы Арсеном Гаммадовым.

сунженский район

махачкала

республика ингушетия

ростов-на-дону

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Обстановка у СИЗО в Ростове-на-Дону, где захвачены сотрудники изолятора Захватчики заложников в СИЗО Ростова-на-Дону требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО, с ними идут переговоры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. 2024-06-16T12:10 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сунженский район, махачкала, захват заложников в ростовском сизо, республика ингушетия, ростов-на-дону, видео