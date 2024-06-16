https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953223135.html
Источник рассказал подробности об одном из захватчиков заложников в СИЗО
Источник рассказал подробности об одном из захватчиков заложников в СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Источник рассказал подробности об одном из захватчиков заложников в СИЗО
Один из захвативших в ростовском СИЗО заложников был задержан в лесу в Ингушетии в 2023 году, там же силовики нашли тайник с самодельной взрывчаткой, сообщил... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:10
2024-06-16T12:10
2024-06-16T12:21
происшествия
сунженский район
махачкала
захват заложников в ростовском сизо
республика ингушетия
ростов-на-дону
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Один из захвативших в ростовском СИЗО заложников был задержан в лесу в Ингушетии в 2023 году, там же силовики нашли тайник с самодельной взрывчаткой, сообщил источник РИА Новости."Малик Гандалоев, один из захвативших заложников в СИЗО, был задержан в 2023 году в лесу в Сунженском районе Ингушетии. Тогда же силовики в лесу обнаружили тайник с самодельной взрывчаткой", - сообщил собеседник агентства.По словам собеседника, Гандалоев был задержан тогда вместе с другим предполагаемым террористом, 24-летним уроженцем Махачкалы Арсеном Гаммадовым.
сунженский район
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953213100_0:0:1068:801_1920x0_80_0_0_bae63b403795e1d63a8adb4fa539749c.jpg
Обстановка у СИЗО в Ростове-на-Дону, где захвачены сотрудники изолятора
Захватчики заложников в СИЗО Ростова-на-Дону требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО, с ними идут переговоры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.
2024-06-16T12:10
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, сунженский район, махачкала, захват заложников в ростовском сизо, республика ингушетия, ростов-на-дону, видео
Происшествия, Сунженский район, Махачкала, Захват заложников в ростовском СИЗО, Республика Ингушетия, Ростов-на-Дону
Источник рассказал подробности об одном из захватчиков заложников в СИЗО
Одного из захвативших в СИЗО заложников задержали в лесу в Ингушетии в 2023 году