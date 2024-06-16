https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953220744.html

Захватчикам заложников в ростовском СИЗО грозит до 20 лет тюрьмы

Захватчикам заложников в ростовском СИЗО грозит до 20 лет тюрьмы - РИА Новости, 16.06.2024

Захватчикам заложников в ростовском СИЗО грозит до 20 лет тюрьмы

Захватившим заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону может грозить до 20 лет лишения свободы, такое наказание предусмотрено Уголовным кодексом РФ. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:45

2024-06-16T11:45

2024-06-16T11:56

происшествия

захват заложников в ростовском сизо

ростов-на-дону

ростовская область

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Захватившим заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону может грозить до 20 лет лишения свободы, такое наказание предусмотрено Уголовным кодексом РФ. Ранее в СК РФ сообщили о возбуждении дела по статье 206 УК РФ по факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону. Предположительно, обвиняемым могут вменить 3 часть этой статьи – захват заложников, совершенный организованной группой либо повлекший по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. Часть 4 этой статьи в свою очередь предусматривает пожизненное лишение свободы в случае "умышленного причинения смерти человеку". Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника РИА Новости, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.

https://ria.ru/20240504/mobilniki-1943856036.html

ростов-на-дону

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происшествия, захват заложников в ростовском сизо, ростов-на-дону, ростовская область