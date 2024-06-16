https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953219489.html
Две скорые подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы
Две скорые подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы - РИА Новости, 16.06.2024
Две скорые подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы
Две машины скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова-на-Дону, где ранее были захвачены заложники и были слышны выстрелы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:47
2024-06-16T11:47
2024-06-16T11:58
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Две машины скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова-на-Дону, где ранее были захвачены заложники и были слышны выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее к зданию СИЗО были стянуты правоохранители. Несколько кварталов вокруг оцеплено. Около 11.30 в районе СИЗО была слышна очередь выстрелов. Через несколько минут туда подъехали машины скорой помощи.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.По данным источника агентства, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953219126.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Захват заложников в ростовском СИЗО
Две скорые подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы
Две машины скорой помощи подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы