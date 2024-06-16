https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953219489.html

Две скорые подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы

Две скорые подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы - РИА Новости, 16.06.2024

Две скорые подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы

Две машины скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова-на-Дону, где ранее были захвачены заложники и были слышны выстрелы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:47

2024-06-16T11:47

2024-06-16T11:58

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Две машины скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова-на-Дону, где ранее были захвачены заложники и были слышны выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее к зданию СИЗО были стянуты правоохранители. Несколько кварталов вокруг оцеплено. Около 11.30 в районе СИЗО была слышна очередь выстрелов. Через несколько минут туда подъехали машины скорой помощи.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.По данным источника агентства, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.

https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953219126.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо