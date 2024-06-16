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Две скорые подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы - РИА Новости, 16.06.2024
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11:47 16.06.2024 (обновлено: 11:58 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953219489.html
Две скорые подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы
Две скорые подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы - РИА Новости, 16.06.2024
Две скорые подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы
Две машины скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова-на-Дону, где ранее были захвачены заложники и были слышны выстрелы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:47
2024-06-16T11:58
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Две машины скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова-на-Дону, где ранее были захвачены заложники и были слышны выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее к зданию СИЗО были стянуты правоохранители. Несколько кварталов вокруг оцеплено. Около 11.30 в районе СИЗО была слышна очередь выстрелов. Через несколько минут туда подъехали машины скорой помощи.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.По данным источника агентства, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.
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ростов-на-дону
ростовская область
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Захват заложников в ростовском СИЗО
Две скорые подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы

Две машины скорой помощи подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Две машины скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова-на-Дону, где ранее были захвачены заложники и были слышны выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее к зданию СИЗО были стянуты правоохранители. Несколько кварталов вокруг оцеплено. Около 11.30 в районе СИЗО была слышна очередь выстрелов. Через несколько минут туда подъехали машины скорой помощи.
Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.
По данным источника агентства, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.
Здание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО
11:42
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьЗахват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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