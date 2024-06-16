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Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
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11:42 16.06.2024 (обновлено: 11:44 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953219126.html
Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО
Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО
Начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма находится в заложниках в ростовском СИЗО, сообщила член СПЧ Ева Меркачева в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:42
2024-06-16T11:44
происшествия
ростовская область
ева меркачева
захват заложников в ростовском сизо
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма находится в заложниках в ростовском СИЗО, сообщила член СПЧ Ева Меркачева в Telegram-канале. "Среди захваченных - начальник оперативного управления всего УФСИН по Ростовской области. Богма Александр Николаевич. Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье", - написала она. Она напомнила, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже.
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происшествия, ростовская область, ева меркачева, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростовская область, Ева Меркачева, Захват заложников в ростовском СИЗО
Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО

Меркачева: начальник управления УФСИН Богма попал в заложники в ростовском СИЗО

© Фото : ГУФСИН России по Ростовской областиЗдание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области
Здание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : ГУФСИН России по Ростовской области
Здание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма находится в заложниках в ростовском СИЗО, сообщила член СПЧ Ева Меркачева в Telegram-канале.
"Среди захваченных - начальник оперативного управления всего УФСИН по Ростовской области. Богма Александр Николаевич. Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье", - написала она.
Она напомнила, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже.
Сотрудники правоохранительных органов у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Кадр видео очевидца
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ПроисшествияРостовская областьЕва МеркачеваЗахват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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