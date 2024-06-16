https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953219126.html
Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО
Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО
Начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма находится в заложниках в ростовском СИЗО, сообщила член СПЧ Ева Меркачева в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:42
2024-06-16T11:42
2024-06-16T11:44
происшествия
ростовская область
ева меркачева
захват заложников в ростовском сизо
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма находится в заложниках в ростовском СИЗО, сообщила член СПЧ Ева Меркачева в Telegram-канале. "Среди захваченных - начальник оперативного управления всего УФСИН по Ростовской области. Богма Александр Николаевич. Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье", - написала она. Она напомнила, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже.
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953211544.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, ева меркачева, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростовская область, Ева Меркачева, Захват заложников в ростовском СИЗО
Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО
Меркачева: начальник управления УФСИН Богма попал в заложники в ростовском СИЗО