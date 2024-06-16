https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953219126.html

Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО

Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024

Начальник оперативного управления УФСИН попал в заложники в ростовском СИЗО

Начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма находится в заложниках в ростовском СИЗО, сообщила член СПЧ Ева Меркачева в... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:42

2024-06-16T11:42

2024-06-16T11:44

происшествия

ростовская область

ева меркачева

захват заложников в ростовском сизо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953205440_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_07e5aadb5bd46e5c50e843db335258c1.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма находится в заложниках в ростовском СИЗО, сообщила член СПЧ Ева Меркачева в Telegram-канале. "Среди захваченных - начальник оперативного управления всего УФСИН по Ростовской области. Богма Александр Николаевич. Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье", - написала она. Она напомнила, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже.

https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953211544.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, ева меркачева, захват заложников в ростовском сизо