https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953218755.html

Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО готовили теракт в КЧР

Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО готовили теракт в КЧР - РИА Новости, 16.06.2024

Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО готовили теракт в КЧР

Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, отбывали срок за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской республике, трое из них - выходцы из Ингушетии РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:40

2024-06-16T11:40

2024-06-16T11:45

происшествия

захват заложников в ростовском сизо

ростовская область

ростов-на-дону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953203604_0:18:1024:594_1920x0_80_0_0_08109ab416911577d76763aeb907b5f0.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, отбывали срок за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской республике, трое из них - выходцы из Ингушетии и Чечни, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Трое заключенных Акиев, Гиреев и Цицкиев - выходцы из Ингушетии и Чечни, отбывающие наказание за подготовку теракта в КЧР", - сообщил агентству источник. Согласно открытым источникам, в прошлом году Гиреев и Акимов были приговорены к 18 годам лишения свободы, Цицкиев - к 18,6. Еще один информированный источник сообщил РИА Новости, что в группе захвативших в заложники - заключенные Сайпудинов и Камнеев.

https://ria.ru/20240504/mobilniki-1943856036.html

ростовская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, захват заложников в ростовском сизо, ростовская область, ростов-на-дону