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Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО готовили теракт в КЧР - РИА Новости, 16.06.2024
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11:40 16.06.2024 (обновлено: 11:45 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953218755.html
Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО готовили теракт в КЧР
Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО готовили теракт в КЧР - РИА Новости, 16.06.2024
Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО готовили теракт в КЧР
Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, отбывали срок за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской республике, трое из них - выходцы из Ингушетии РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:40
2024-06-16T11:45
происшествия
захват заложников в ростовском сизо
ростовская область
ростов-на-дону
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, отбывали срок за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской республике, трое из них - выходцы из Ингушетии и Чечни, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Трое заключенных Акиев, Гиреев и Цицкиев - выходцы из Ингушетии и Чечни, отбывающие наказание за подготовку теракта в КЧР", - сообщил агентству источник. Согласно открытым источникам, в прошлом году Гиреев и Акимов были приговорены к 18 годам лишения свободы, Цицкиев - к 18,6. Еще один информированный источник сообщил РИА Новости, что в группе захвативших в заложники - заключенные Сайпудинов и Камнеев.
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происшествия, захват заложников в ростовском сизо, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Захват заложников в ростовском СИЗО, Ростовская область, Ростов-на-Дону
Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО готовили теракт в КЧР

Захватчики заложников в СИЗО отбывали срок за подготовку теракта в КЧР

© Фото : ГУФСИН России по Ростовской областиСотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы России у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области
Сотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы России у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : ГУФСИН России по Ростовской области
Сотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы России у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, отбывали срок за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской республике, трое из них - выходцы из Ингушетии и Чечни, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Трое заключенных Акиев, Гиреев и Цицкиев - выходцы из Ингушетии и Чечни, отбывающие наказание за подготовку теракта в КЧР", - сообщил агентству источник.
Согласно открытым источникам, в прошлом году Гиреев и Акимов были приговорены к 18 годам лишения свободы, Цицкиев - к 18,6.
Еще один информированный источник сообщил РИА Новости, что в группе захвативших в заложники - заключенные Сайпудинов и Камнеев.
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ПроисшествияЗахват заложников в ростовском СИЗОРостовская областьРостов-на-Дону
 
 
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