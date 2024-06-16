https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953215665.html

После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело

После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело - РИА Новости, 16.06.2024

После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после захвата заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:11

2024-06-16T11:11

2024-06-16T11:19

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

захват заложников в ростовском сизо

ростов-на-дону

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после захвата заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, сообщили в СК РФ."По факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)", - сказали в ведомстве.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника РИА Новости, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.

https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953211544.html

россия

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, захват заложников в ростовском сизо, ростов-на-дону