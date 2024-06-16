https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953215665.html
После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело
После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело - РИА Новости, 16.06.2024
После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после захвата заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:11
2024-06-16T11:11
2024-06-16T11:19
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
захват заложников в ростовском сизо
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953205440_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_07e5aadb5bd46e5c50e843db335258c1.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после захвата заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, сообщили в СК РФ."По факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)", - сказали в ведомстве.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника РИА Новости, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953211544.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953205440_90:0:630:405_1920x0_80_0_0_8652f64a352aa910d1ee9fc12c15138e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, захват заложников в ростовском сизо, ростов-на-дону
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Захват заложников в ростовском СИЗО, Ростов-на-Дону
После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело
СК РФ: уголовное дело завели после захвата заложников в ростовском СИЗО