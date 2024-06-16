https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953213475.html

В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев

В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев - РИА Новости, 16.06.2024

В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев

Движение трамваев приостановлено в Ростове-на-Дону в связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T10:55

2024-06-16T10:55

2024-06-16T11:28

происшествия

алексей логвиненко

ростов-на-дону

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в ростовском сизо

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ВОЛГОГРАД, 16 июн - РИА Новости. Движение трамваев приостановлено в Ростове-на-Дону в связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале. "В связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО временно приостановлено движение по трамвайным маршрутам №6, 10", - сообщил Логвиненко. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника РИА Новости, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.

https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953211544.html

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

происшествия, алексей логвиненко, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо