https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953213475.html
В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев
В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев - РИА Новости, 16.06.2024
В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев
Движение трамваев приостановлено в Ростове-на-Дону в связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:55
2024-06-16T10:55
2024-06-16T11:28
происшествия
алексей логвиненко
ростов-на-дону
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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ВОЛГОГРАД, 16 июн - РИА Новости. Движение трамваев приостановлено в Ростове-на-Дону в связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале. "В связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО временно приостановлено движение по трамвайным маршрутам №6, 10", - сообщил Логвиненко. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника РИА Новости, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953211544.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей логвиненко, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев
В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев №№ 6 и 10 из-за ЧП в СИЗО