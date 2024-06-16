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В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев - РИА Новости, 16.06.2024
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10:55 16.06.2024 (обновлено: 11:28 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953213475.html
В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев
В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев - РИА Новости, 16.06.2024
В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев
Движение трамваев приостановлено в Ростове-на-Дону в связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:55
2024-06-16T11:28
происшествия
алексей логвиненко
ростов-на-дону
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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ВОЛГОГРАД, 16 июн - РИА Новости. Движение трамваев приостановлено в Ростове-на-Дону в связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале. "В связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО временно приостановлено движение по трамвайным маршрутам №6, 10", - сообщил Логвиненко. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника РИА Новости, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953211544.html
ростов-на-дону
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происшествия, алексей логвиненко, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев

В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев №№ 6 и 10 из-за ЧП в СИЗО

© Фото : ГУФСИН России по Ростовской областиСотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы России у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области
Сотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы России у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : ГУФСИН России по Ростовской области
Сотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы России у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области
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ВОЛГОГРАД, 16 июн - РИА Новости. Движение трамваев приостановлено в Ростове-на-Дону в связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
«
"В связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО временно приостановлено движение по трамвайным маршрутам №6, 10", - сообщил Логвиненко.
Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.
По данным источника РИА Новости, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.
Сотрудники правоохранительных органов у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Кадр видео очевидца
Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО
10:26
 
ПроисшествияАлексей ЛогвиненкоРостов-на-ДонуФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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