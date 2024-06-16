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Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
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10:26 16.06.2024 (обновлено: 11:34 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953211544.html
Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО
Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО
Заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:26
2024-06-16T11:34
происшествия
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ростов-на-дону
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн — РИА Новости. Заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Они требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО", — сказал он, добавив, что переговоры с заключенными продолжаются.О том, что арестанты из одной из камер СИЗО-1 по Ростовской области взяли в заложники двух сотрудников, сообщила сегодня утром ФСИН. По информации ведомства, на месте происшествия находится начальник ростовского главка, представители правоохранительных органов и прокуратуры, туда выехали сотрудники центрального аппарата. Обстановка контролируемая, изолятор функционирует в штатном режиме, добавили во ФСИН.Как рассказал РИА Новости осведомленный источник, захватчики проходят по террористическим статьям. Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками, в заложниках у них оперативный сотрудник и надзиратель.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
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ростовская область
ростов-на-дону
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происшествия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ростов-на-дону, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ростов-на-Дону, Захват заложников в ростовском СИЗО
Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО

Заложников в ростовском СИЗО захватили шесть-семь обвиняемых

Сотрудники правоохранительных органов у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Кадр видео очевидца
Сотрудники правоохранительных органов у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн — РИА Новости. Заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"Они требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО", — сказал он, добавив, что переговоры с заключенными продолжаются.
О том, что арестанты из одной из камер СИЗО-1 по Ростовской области взяли в заложники двух сотрудников, сообщила сегодня утром ФСИН. По информации ведомства, на месте происшествия находится начальник ростовского главка, представители правоохранительных органов и прокуратуры, туда выехали сотрудники центрального аппарата. Обстановка контролируемая, изолятор функционирует в штатном режиме, добавили во ФСИН.
Как рассказал РИА Новости осведомленный источник, захватчики проходят по террористическим статьям. Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками, в заложниках у них оперативный сотрудник и надзиратель.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Во ФСИН прокомментировали сообщения о захвате заложников в ростовском СИЗО
09:34
 
ПроисшествияРостовская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ростов-на-ДонуЗахват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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