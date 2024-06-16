https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953211544.html
Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО
Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО
Заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:26
2024-06-16T10:26
2024-06-16T11:34
происшествия
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ростов-на-дону
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн — РИА Новости. Заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Они требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО", — сказал он, добавив, что переговоры с заключенными продолжаются.О том, что арестанты из одной из камер СИЗО-1 по Ростовской области взяли в заложники двух сотрудников, сообщила сегодня утром ФСИН. По информации ведомства, на месте происшествия находится начальник ростовского главка, представители правоохранительных органов и прокуратуры, туда выехали сотрудники центрального аппарата. Обстановка контролируемая, изолятор функционирует в штатном режиме, добавили во ФСИН.Как рассказал РИА Новости осведомленный источник, захватчики проходят по террористическим статьям. Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками, в заложниках у них оперативный сотрудник и надзиратель.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
https://ria.ru/20240616/fsin-1953206303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ростов-на-дону, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ростов-на-Дону, Захват заложников в ростовском СИЗО
Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО
Заложников в ростовском СИЗО захватили шесть-семь обвиняемых