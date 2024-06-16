https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953209841.html
Источник рассказал, кого захватили в заложники в ростовском СИЗО
Источник рассказал, кого захватили в заложники в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Источник рассказал, кого захватили в заложники в ростовском СИЗО
Надзиратель и оперативный сотрудник находятся в заложниках у обвиняемых в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:09
2024-06-16T10:09
2024-06-16T10:09
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Надзиратель и оперативный сотрудник находятся в заложниках у обвиняемых в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "В заложниках оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель", - сказал он, добавив, что с захватчиками ведутся переговоры. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Источник рассказал, кого захватили в заложники в ростовском СИЗО
В заложниках в ростовском СИЗО находятся оперативный сотрудник и надзиратель