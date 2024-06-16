https://ria.ru/20240616/zagornoe-1953231092.html

Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области

Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области - РИА Новости, 16.06.2024

Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:26

2024-06-16T13:26

2024-06-16T14:28

специальная военная операция на украине

запорожская область

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Новоселковки (Запорожская область), Урожайного и Владимировки (ДНР).На этом участке фронта ВСУ за сутки потеряли примерно 135 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два британских орудия — самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Загорное — четвертый населенный пункт, который российские войска взяли под контроль за эту неделю: 10 июня группировка "Восток" освободила Старомайорское, а на следующий день группировка "Запад" — Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область