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Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области - РИА Новости, 16.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 16.06.2024 (обновлено: 14:28 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/zagornoe-1953231092.html
Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области
Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области - РИА Новости, 16.06.2024
Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:26
2024-06-16T14:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Новоселковки (Запорожская область), Урожайного и Владимировки (ДНР).На этом участке фронта ВСУ за сутки потеряли примерно 135 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два британских орудия — самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Загорное — четвертый населенный пункт, который российские войска взяли под контроль за эту неделю: 10 июня группировка "Восток" освободила Старомайорское, а на следующий день группировка "Запад" — Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области.
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запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области

Подразделения "Восток" освободили село Загорное Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанкист во время боевой работы в зоне СВО
Танкист во время боевой работы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танкист во время боевой работы в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" 15 июня освободила село Загорное в Запорожской области
Группировка войск Восток 15 июня освободила село Загорное в Запорожской области
© Инфографика
Группировка войск "Восток" 15 июня освободила село Загорное в Запорожской области
Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Новоселковки (Запорожская область), Урожайного и Владимировки (ДНР).
На этом участке фронта ВСУ за сутки потеряли примерно 135 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два британских орудия — самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Загорное — четвертый населенный пункт, который российские войска взяли под контроль за эту неделю: 10 июня группировка "Восток" освободила Старомайорское, а на следующий день группировка "Запад" — Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская область
 
 
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